Dieter Maenhout is sterkhouder bij RFC Lissewege (2A): “Ik wil op alle vlakken mijn steentje bijdragen”

Dieter Maenhout was op zaterdagmiddag toeschouwer bij de jeugdwedstrijden achter ’t Vaartje. Eerder had hij zijn U8-team gecoacht in Zeebrugge. Op zondag maakte hij deel uit van het elftal dat ging winnen op Dosko. Dieter maakte een doelpunt via de stip.

Dieter Maenhout was tot drie jaar geleden een monument in Heist. Hij opteerde voor andere lucht en trok naar Lissewege. “Hier voetbal ik op een boogscheut van mijn woning. Na mijn eerste kampioenschap promoveerden we. We hielden stand in tweede provinciale, al werden we toch wat met degradatieperikelen geconfronteerd”, vertelt hij.

Versterkt

“Nu kwamen we versterkt aan de aftrap en denk ik niet dat we in de problemen zullen komen. Zelf treed ik aan in het centrum van het steunvlak, mijn beste positie feitelijk. We hebben onze eerste derby op verplaatsing in Sint-Kruis succesvol afgerond. Nu komt er een tweede korte trip aan, naar Daring Brugge. Die ploeg zit nog in de flow van vorig seizoen en zal erop gebrand zijn de nederlaag tegen een oppermachtig Oudenburg uit te wissen. Liever had ik die buren iets later op het seizoen ontmoet.”

Koekjes verkopen

“Onze ervaring zou ons succesvol voorbij de klip van het Tempelhof moeten loodsen. We blijven nuchter en geconcentreerd, ook in moeilijke omstandigheden. Ach, ik amuseer me hier, zowel op training als tijdens de wedstrijden. Daarnaast oefen ik de U8 en vervul ik de functie van jeugdcoördinator, samen met T1 Jenko Borrizee. Het was de coach die het mij vroeg en ik greep die kans gretig aan. Die gastjes kijken op als ze mij op zondagnamiddag zien opdraven bij het vlaggenschip. We proberen hen trouwens zoveel mogelijk erbij te betrekken. Vaak lopen ze mee op met ons en je ziet hen genieten.”

“We verkopen koekjes om de kas te spijzen voor die kindjes. Je beleeft er als trainer zoveel plezier aan om hen te zien groeien en openbloeien. Maar ook wij willen met onze eerste ploeg de supporters verwennen. Ons klein gehucht beschikt over een team dat in tweede provinciale uitkomt. Zelf draag ik mijn steentje bij op alle vlakken.” (JPV)