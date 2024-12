“Dat ik toestemde is een puur emotionele kwestie”: VV Koekelare dropt Jude Vandelannoite weer in het voetbal

Springlevend en dus weer actief in het voetbal! Voor de rest van het seizoen zit Jude Vandelannoite bij tweedeprovincialer VV Koekelare in de dug-out. De ex-speler van SV Waregem en KV Kortrijk is opnieuw gezond en kon een voorstel van de familie Metsu niet weigeren.

Vandelannoite is intussen 51. Na een avontuur van zeven jaar bij enkele Griekse ploegen keerde de middenvelder in 2006 terug naar België. Waar hij nog de kleuren verdedigde van VG Oostende en SV Ingelmunster. “Mijn carrière als voetballer sloot ik definitief af bij VV Koekelare”, benadrukt hij. “Toen was ik 43. En twee jaar later was ik eventjes assistent van hoofdtrainer Glenn Vergracht. Na verloop van tijd werd mij gevraagd T1 te worden. Dat was toen niet te verenigen met mijn zelfstandige activiteit.”

Precies die job leidde tot lichamelijke kortsluiting. Jude Vandelannoite werd door een trombose getroffen, moest zijn job stoppen en lang revalideren. “Toen ik weer opgeknapt was ben ik in de retail gestapt”, verduidelijkt hij. “Bij een groot elektrobedrijf in Oostende werkte ik me op tot assistent-manager. Daar ben ik nog altijd aan de slag. Voetbal ben ik al die jaren blijven volgen, maar ik zat niet meer in het milieu en was ook niet aan het wachten op een aanbod van een ploeg.”

Plots wandelden vader en zoon Chris en Stijn Metsu Electro Depot Oostende binnen. Chris is financieel en sportief verantwoordelijke bij VV Koekelare. Stijn verdedigt het doel en nam na het ontslag van trainer Steve Swaenepoel het sportieve roer over. Hij was op zoek naar ondersteuning tijdens de matchen en dacht onmiddellijk aan Jude Vandelannoite.

Emotioneel

“Toen de vraag kwam heb ik daar eerst een nachtje over geslapen”, geeft de ex-profvoetballer toe. “Dat ik toestemde is een puur emotionele kwestie. Ik had altijd een goeie band met de familie Metsu. En ook met Jean-Pierre Mahu, de overleden voorzitter. Op het einde van mijn carrière kende ik bij Koekelare een mooie periode. Na mijn ziekte zat ik niet meer in het voetbal, maar nu en dan ging ik kijken hoe Koekelare het deed. Bij de club zijn het heel eerlijke mensen. Het familiale aspect, dat was belangrijk bij mijn beslissing om samen met Stijn Metsu het eerste elftal tot het einde van het seizoen te leiden.”

Ter gelegenheid van de thuismatch tegen Dosko St.-Kruis (2-1) zat Jude Vandelannoite nog in de tribune. Op De Pluimen, uit bij Diksmuide B, nam hij voor het eerst plaats in de dug-out. Hij zag Koekelare na acht minuten op achterstand komen. Bij de rust was dat al helemaal rechtgezet. Onder meer dankzij de overschakeling van 4-4-2 naar 3-5-2. Uiteindelijk werd de partij met 1-3 gewonnen en lonkt Koekelare naar de top vijf.

“Eerst en vooral een pluim naar de vorige coach”, benadrukt Vandelannoite. “Want de spelersgroep is conditioneel in orde. Ik besef dat bij de komst van een nieuwe trainer iedereen zich wil laten zien. Dus misschien logisch dat we de eerste twee partijen wonnen. Zaterdag krijgen we FC Heist op bezoek, de week nadien trekken we naar SV Pittem. Halen we vier op zes zou dat een goeie zaak zijn. Wordt het zes op zes is dat super.”

Griekenland

Tijdens de wedstrijden neemt Vandelannoite de coaching voor zijn rekening. Tot het einde van het seizoen verdedigt Stijn Metsu het doel. “Stijn zal een hele goeie T1 worden”, voorspelt de voormalige profvoetballer. “Bij mij was tot over twee weken helemaal geen sprake van een rol in het voetbal. De microbe is intussen aan het groeien. Voetbalbloed had ik altijd. Ik krijg zin om hiermee iets verder te doen.”

Iets wat hij misschien wel in Griekenland zal doen. “Ik ben van plan over enkele jaren met mijn familie naar Griekenland te trekken”, beweert Vandelannoite. “Ik beleefde daar een hele mooie periode. In Griekenland heb ik meer vrienden dan hier. De mentaliteit is er anders. Ooit wil ik daar iets doen in het voetbal. Maar intussen ben ik heel tevreden dat ik weer bezig ben.”

Zaterdag 7 december om 18 uur: VV Koekelare – KFC Heist.