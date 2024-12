Darts, LunAcoustic en toffe barbecue bij VV Koekelare

Op sportief vlak herpakte VV Koekelare zich. Speler-trainer Stijn Metsu en coach Jude Vandelannoitte loodsten de ploeg dankzij twaalf op twaalf naar de derde plaats in tweede provinciale A. Op basis van deze cijfers lijkt het verrassende ontslag van Steve Swaenepoel gerechtvaardigd.

“Enkele zaken houden we liever intern”, benadrukt voorzitter Andy Janssens. “Intussen zitten we op het goeie spoor. Jawel, promoveren naar eerste mag, maar het is geen must. Uiteraard zijn we ook al bezig met de kern voor volgend seizoen. Elf spelers hebben bijgetekend. De centrale as van de ploeg blijft. We proberen met enkele jonge gasten te versterken.”

Daarvoor zijn centen nodig. VV Koekelare staat op zaterdag 4 januari in voor een dartstoernooi, haalt op vrijdag 31 januari LunAcoustic naar Koekelare en verzorgt op zondag 16 februari een winterbarbecue. In anderhalve maand drie activiteiten om zaad in het bakje te krijgen.

Levendige gemeente

“Dankzij de vele activiteiten kunnen we het lidgeld voor jeugdspelers op 200 euro houden”, verduidelijkt voorzitter Andy Janssens. “Andere clubs uit de regio vragen een bijdrage die een stuk hoger ligt. We willen de lidgelden zo aantrekkelijk mogelijk houden. Daarvoor zijn die activiteiten broodnodig. Want alles wordt duurder. Dankzij die evenementen lukt het om rond te komen.”

“Koekelare is een levendige gemeente”, benadrukt Janssens. “Het is niet eenvoudig om met iets nieuws voor de dag te komen. Voor het dartstornooi in zaal Regenboog werken we samen met Robodarts. Momenteel zijn er circa 45 duo’s ingeschreven. We hopen rond de tachtig te geraken.”

Nieuw is het optreden van LunAcoustic in cultuurzaal De Balluchon. “Dit muzikale koppel geniet veel bekendheid in het zuiden van West-Vlaanderen”, gaat Janssens verder. “De kaartenverkoop gaat goed, maar we hopen op een boost in de loop van januari. En voor onze winterbarbecue van 16 februari in De Balluchon rekenen we op 200 tot 300 mensen.”

Naast activiteiten hangt VV Koekelare uiteraard ook af van sponsoring. “Dat zit goed, maar je voelt economische nervositeit”, beseft voorzitter Janssens. “Veel van onze sponsors zijn gerelateerd aan de bouwsector. In die sector was 2024 niet super. Het wordt afwachten wat 2025 brengt.”

(HF)