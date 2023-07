Darius Hillewaere verlaat KSV Diksmuide en trekt naar KSV Veurne: “Spelvreugde en plezier primeren voor mij”

KSV Veurne A (2A) realiseerde nog een late inkomende transfer met Darius Hillewaere. De aanvaller uit Oostduinkerke heeft veel ervaring op hoger niveau en speelt na zijn overstap van KSV Diksmuide A weer dichter bij huis.

Darius Hillewaere (34) maakt de overstap van KSV Diksmuide A. “Ik heb er twee mooie jaren beleefd, al kwam ik het vorige seizoen niet veel tot spelen”, vertelt hij. “Sportief was het dus met hoogtes en laagtes, maar ik heb me er geamuseerd. Ik nam nu een late beslissing. Na lang nadenken, koos ik uiteindelijk voor Veurne. Ik had ook aanbiedingen van Poperinge, Adinkerke en KVKO. Poperinge is verder van huis en Adinkerke en Koksijde spelen in vierde. Ik voel me nog niet rijp om op dat niveau te spelen. Spelvreugde en plezier primeren en dat hoop ik bij KSV Veurne terug te vinden”, aldus de Oostduinkerkenaar.

Vrienden

“Ik speel nu weer dichter bij huis en zal samenspelen met enkele goeie vrienden. Zo ken ik Bart Winnock al van toen we bij Roeselare speelden en carpoolden en Maxime Bailleul leerde ik destijds bij Koksijde kennen. Hun aanwezigheid heeft mijn keuze sterk beïnvloed.” Darius heeft er al een rijkgevulde carrière op zitten. “Normaal had ik willen eindigen in mijn thuishaven bij KVKO, maar toen ze naar vierde zakten, ging ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik ging naar Zwevezele, maar de afstand begon door te wegen. In combinatie met het gezinsleven besloot ik om een stap terug te zetten naar Diksmuide. Mijn sportieve hoogtepunten beleefde ik bij Koksijde, waar ik onder meer topschutter werd in tweede klasse. Doorheen de jaren evolueerde ik van flankaanvaller naar aanvallend middenvelder. Ik pin me dus niet langer vast op een aantal doelpunten.”

Ambities

Hij pikte deze week aan bij de trainingen. “Het is meteen een hectische week in combinatie met mijn job. Ik werk voor de dienst toerisme in Koksijde en komend weekend is er een groot evenement met Night of the Proms Summer Edition. Ik wil echter snel op niveau zijn en ik hoop dat we met de ploeg zo hoog mogelijk kunnen eindigen. We zien gaandeweg wel wat er mogelijk is. De titel? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, al wil ik dit wel nog eens meemaken. Ik speelde tot nu toe een keer kampioen, met Koksijde in derde klasse”, aldus Darius Hillewaere, bij wie de eerste competitiewedstrijd met rood aangestipt staat. “Dan is er de verplaatsing naar KSV Diksmuide B. Een jonge, talentvolle ploeg en het zal ongetwijfeld een leuk weerzien zijn.” (API)