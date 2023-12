Dany Couvreur stapt op bij KFC Lichtervelde (2A)

Enkele dagen na de laatste wedstrijd van de heenronde besloten coach Dany Couvreur (64) en het bestuur van KFC Lichtervelde in onderling overleg om de samenwerking met onmiddellijke ingang stop te zetten.

De Lichterveldenaar was pas sinds het begin van het seizoen aan de slag bij de blauw-witten. Na de heenronde totaliseert zijn team 20 punten, wat een plaats in de buik van de rangschikking oplevert. Een resultaat dat volledig beantwoordt aan de vooropgestelde doelstellingen van het bestuur. “Ik voelde me niet langer goed bij de houding van enkele spelers. Ik merkte de laatste weken dat enkele jongens niet langer bereid waren om zich neer te leggen bij mijn keuzes qua ploegopstelling. Ik ben een motivator en heb de medewerking van iedereen nodig om resultaten te boeken. Het is noodzakelijk dat mijn groep achter mijn beslissingen staat, ook als deze niet altijd overeenstemmen met de wensen van iedereen. Trouw aan mijn principes heb ik dan maar besloten om een punt te zetten achter de samenwerking. Ik koester zeker geen rancunes, want ik hou niettegenstaande mijn vertrek mooie herinneringen over aan mijn passage bij KFC Lichtervelde.” Het opstappen van Dany Couvreur komt als heel verrassend en onverwacht over bij heel wat mensen. “Ik kreeg heel wat berichten, waaruit ik kan afleiden dat mijn vertrek toch wel wat vragen oproept. Ik ben een coach die graag een engagement op lange termijn nastreeft. Ik was zes jaar bij VK Dudzele aan de slag en had de intentie om ook in Lichtervelde meerdere jaren te blijven. Een ploeg uitbouwen met beloftevolle jeugdspelers was mijn doel.”

Nieuwe uitdaging

Dany Couvreur is een minzaam man en is de laatste die zal natrappen, maar het is overduidelijk dat ook bij de blauw-witten de invloed van (enkele) spelers sterk bepalend is voor wat op het veld gebeurt. De afscheidnemende coach denkt nog niet onmiddellijk aan stoppen. “Solliciteren bij een andere club doe ik niet, maar ik kijk wel uit naar een nieuwe uitdaging die straks misschien op mijn pad komt.” (PDC)