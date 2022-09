Coach tegen ex-speler in derby Vlamertinge – Nieuwkerke (2A): “Iedereen weet dat ik graag de eindronde wil halen”

Voor de meeste supporters van SK Vlamertinge is de wedstrijd van zondagmiddag tegen SK Nieuwkerke een match zoals alle andere. Voor coach Patrick Van Hoof is het echter een partij die al enkele maanden rood aangekruist staat in zijn agenda. Hij was namelijk in een recent verleden verschillende jaren trainer bij de club uit het Heuvelland.

“Het is inderdaad een wedstrijd waar ik naar uitkijk”, vertelt de Wevelgemnaar enthousiast. “Ik was vier jaar aan de slag bij SK Nieuwkerke en heb heel veel mooie herinneringen aan de club. Maar de drie punten veroveren blijft het allerbelangrijkste. Iedereen weet dat ik heel graag de eindronde wil halen en dan is het noodzakelijk dat we zondag winnen. Het wordt geen simpele wedstrijd, want SK Nieuwkerke is een goeie ploeg. Je haalt niet zomaar negen op negen. Ik heb hen gescout in Dottenijs en toen speelden ze echt heel mooi voetbal.”

“Door het uitvallen van mijn kapitein (Guillaume Durnez, red.), die voor een hele tijd out is met een enkelblessure, heb ik de organisatie van mijn team moeten herschikken. Vorig weekend heb ik in Beselare opnieuw een ploeg gezien die vecht voor elke bal en dat is heel belangrijk. Als mijn spelers zondag met grinta en mentaliteit voetballen, zie ik het goed komen. Vorig jaar wonnen we in eigen huis met 4-2 en met dezelfde uitslag na negentig minuten ben ik best tevreden.”

Vreugde en verdriet

Voor Patrick Van Hoof wordt het zondag hoe dan ook een weerzien met heel wat vrienden en bekenden. “Ik heb vreugde en verdriet gedeeld met deze vereniging. Ik herinner me nog als gisteren dat we allemaal samen met een pint in de hand het bereiken van de eindronde op de markt van Nieuwkerke vierden. Maar ook het pijnlijke overlijden van mijn kapitein en rechterhand Joerie Merveille zal me voor altijd bijblijven.”

Bij SK Nieuwkerke lopen er heel wat spelers rond die nog steeds een sterke band hebben met de huidige trainer van SK Vlamertinge. Jess Malfait (24) is een van de jongens die nog altijd vol waardering over zijn ex-coach praat.

Patrick en Jess. © EF

“Patrick is een toptrainer, een motivator. Het is een geestige en sympathieke mens. Hij heeft me weggehaald bij KVK Westhoek, waar ik op een zijspoor zat en weinig kansen kreeg. Hij heeft me geholpen om een moeilijke periode door te komen. Ik blijf hem daar eeuwig dankbaar voor. Voor hem zou ik door het vuur lopen.”

Beperkte ambities

Toch is de wedstrijd van zondag voor Jess Malfait niet belangrijker dan alle andere. “Ik voel geen druk om in Vlamertinge te voetballen. We zijn prima gestart en zelfs een nederlaag zou geen ramp zijn. Onze ambities zijn dit seizoen eerder beperkt. We willen liefst zo snel mogelijk het behoud verzekeren, zodat we een rustig seizoen kunnen draaien. We zijn prima gestart en wellicht hadden weinigen verwacht dat we na drie wedstrijden aan de leiding zouden staan. Ik weet dat Patrick heel graag de eindronde wil spelen. Wellicht is de wedstrijd van zondag voor zijn team belangrijker dan voor ons. Verliezen zou voor SK Vlamertinge een slechte zaak zijn, want dan halen ze amper vier punten uit evenveel wedstrijden.”

Zowel Patrick Van Hoof als Jess Malfait geven eerlijk toe dat ze elkaar in de week voor de wedstrijd niet zullen opzoeken. “Ik heb nog vaak contact met Patrick maar deze week laat ik hem met rust. Ik twijfel er niet aan dat hij me zondag voor de wedstrijd nog wat zal plagen en uitdagen. Tijdens de wedstrijd ga ik vol voor de overwinning en ken ik hem niet, maar na de match zullen we elkaar misschien in de armen vallen. Zo zit voetbal onder vrienden in elkaar”, besluit Jess Malfait.