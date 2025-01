Cedric Couckhuyt en SK Eernegem (2A) ontvangen leider KWS Oudenburg: “Graag negen op negen halen”

Na de vervanging van Gino Moyaert door Kevin Vanthourenhout heeft SK Eernegem zich herpakt. Zowel uit bij Lichtervelde als thuis tegen Hooglede werd gewonnen. Zaterdag zakt leider Oudenburg naar de Bruggestraat af.

Tegen Hooglede opende Cedric Couckhuyt (25), met z’n vijfde competitiegoal, na vijftien minuten de score. Via een owngoal werd de bonus verdubbeld, maar net voor de rust bracht Michel Ternest de bezoekers opnieuw in de match. “Een tegengoal op een bijzonder slecht moment”, zucht Couckhuyt. “Tijdens de rust bleef Jakub Kostyrka in de kleedkamer. Uit voorzorg omwille van een licht letsel. Onze nieuwe trainer wil iedereen fit houden. Bij lichte hinder neemt hij geen risico’s.”

Deftige ploeg

De ruststand werd de eindstand. Voor Eernegem de tweede zege op rij. “Een heel belangrijke zes op zes”, benadrukt Couckhuyt. “In de tweede helft van de thuismatch tegen Hooglede zakten we wat in. Iedereen probeerde met hand en tand de voorsprong te verdedigen. Hooglede is een ploeg met vrij veel gestalte. Zij dropten hoge ballen in ons doelgebied. Doelman Sofean Ghys greep enkele keren goed in. Veel doelgevaar kwam er niet. Wij kwamen er ook niet vaak uit. Onze mindset stond vooral op voorsprong vasthouden.”

Wat lukte. Met nog twaalf speeldagen te gaan, telt Eernegem zes en zeven punten voorsprong op de degradatieplaatsen. “Eigenlijk hebben wij een deftige ploeg”, beweert flankaanvaller Couckhuyt die verlengde voor volgend seizoen. “Met tien op vijftien waren wij goed aan ons eerste seizoen in tweede begonnen. Daarna werden we met veel letsels geconfronteerd. Dat was zelfs extreem. Intussen is iedereen aan het terugkeren. De kern is opnieuw wat ruimer, op training gaat het er wat scherper aan toe, in de matchen draait het een beetje beter.”

Zaterdagavond wacht een hele uitdaging. Stilaan zonderen KWS Oudenburg en KSV Veurne zich aan de top van het klassement af. “Wij willen heel graag negen op negen halen”, geeft Couckhuyt toe. “Dat zou voor extra rust zorgen. Eigenlijk staan we met 23 punten ook niet zo ver van de top vijf. In deze reeks kan het snel gaan.”

Zaterdag 1 februari om 20.30 uur: SK Eernegem – KWS Oudenburg.