Björn Dewaele (KEVC Beselare) blijft strijdvaardig: “Kloof komende weken dichten”

EVC Beselare pakte vorig weekend zijn eerste punt sinds half januari. Met nog zeven wedstrijden op het programma blijft rood-geel echter in de kelder van het klassement hangen.

Ondanks het tegenvallende seizoen blijft doelman Björn Dewaele strijdvaardig. “We wisten vooraf dat het een moeilijk seizoen zou worden. De kloof met Geluwe is nu vier punten. We moeten proberen om die de komende weken te dichten en zo nog barrages af te dwingen. Ik denk dat dit het hoogst haalbare zal zijn. Intussen kan de coach opnieuw een beroep doen op de bijna volledige spelerskern, na enkele blessures en schorsingen. Er is dus wel nog geloof dat we het tij kunnen keren.”

Vorm van de dag cruciaal

De eerstvolgende opdracht voor Beselare is komend weekend punten te halen bij KSV Moorsele A. Geen makkelijke opdracht, maar een wedstrijd die de Beselarenaars in de heenronde wel wisten te winnen. “Er zullen zeker kansen zijn om iets te rapen. In onze reeks kan iedereen van iedereen winnen. De vorm van de dag zal veel bepalen. We zullen zeker de mogelijkheid krijgen om goed voetbal te brengen, gezien we op kunstgras kunnen spelen,’ gaat de 37-jarige doelman verder.

Onvoldoende efficiënt

De laatste weken verloren de Beselarenaars vaak met een klein verschil. Volgens Dewaele valt dit vooral te wijten aan de factor geluk. “We zijn vaak niet de mindere van onze tegenstander. Maar we missen efficiëntie in beide zestien meters. Wij raken de paal en de lat, terwijl de tegenstander vaak uit één tegenprik kan scoren.

Ondanks het mindere seizoen blikt de zaalmedewerker bij sportcentrum Ter Biezen terug op een geslaagd eerste seizoen in Beselare. “Ik heb vrij snel mijn plaats onder de lat kunnen veroveren. Over het algemeen ben ik wel tevreden over mijn seizoen, al zit er natuurlijk altijd wel een mindere match tussen. Ik voel me goed in Beselare en blijf de club ook volgend jaar trouw. Ik ben intussen 37 jaar, dus zal het vermoedelijk mijn laatste seizoen als voetballer worden.” (BP)

Zondag 12 maart om 15 uur: KSV Moorsele – KEVC Beselare.