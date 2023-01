Belangrijke maand voor T1 Christ en schoonbroer Jeroen bij SK Westrozebeke (2A): “Er wacht zware januarimaand”

Het gaat bijzonder goed met SK Westrozebeke. Bij de jaarwisseling staat de ploeg van coach Christ Vandevijvere netjes op de tweede plaats. Nu wacht een bepalende januarimaand die zal beslissen over de toekomst van de club, te beginnen zondag al met de thuiswedstrijd tegen Dottenijs.

“Ik kan zeker niet ontevreden zijn over de heenronde”, opent de 48-jarige Christ Vandevijvere. “Niemand had verwacht dat we nu deze positie zouden bekleden maar het is zeker niet gestolen. Mits een beetje meeval stonden we nu op enkele puntjes van Zonnebeke. Bij de eindafrekening zal alles inderdaad wel kloppen qua punten. Daarmee doen we nu natuurlijk veel beter dan iedereen vooraf had verwacht. Onze betrachting was om niet zoals vorig jaar te moeten bikkelen tot de laatste speeldagen om het behoud.”

“We lijken goed te slagen in deze opdracht van het bestuur, maar er wacht nog een lange terugronde. Te beginnen met een zware januarimaand met achtereenvolgens Dottenijs, Bissegem, Avelgem en Zonnebeke. Als we na deze zware periode nog steeds in de top 5 staan, dan pas zullen we echt spreken over de eindronde. Nu is dat nog veel te vroeg gezien de ploegen na Zonnebeke allemaal dicht aan elkaar hangen.”

De schoonbroer van de hoofdcoach, de 36-jarige rechtsback Jeroen Vandenbussche, is een certitude in de ploeg. “Het loopt inderdaad heel gesmeerd. Zelf schatte ik ons vooraf in als de ‘kampioen van de rechterkolom’ maar na 16 speeldagen staan we volgens mij niet onterecht tweede. Maar het verschil met de achtste bedraagt maar enkele punten.”

“Christ spaart mij zeker niet omwille van de familieband”

“Kwalitatief hebben we wel een betere ploeg dan voorheen, die echt voor een resultaat kan spelen. Hopelijk lukt ons dat zondag ook tegen Dottenijs. Het is wel jammer dat vaste waarden als Aaron Couilleit en Quin Fiey nu buiten strijd zijn, maar ook in de vervangers hebben we alle vertrouwen.”

En nu de match van zondag dus? “Dottenijs blijft voor mij de beste ploeg van de reeks. We wonnen de heenmatch met het kleinste verschil na een goeie match maar met de hulp van hun doelman. Nu zou ik ook al tevreden zijn met een kleine winst”, aldus Christ, die nog eens zijn visie gaf op het schoonbroer zijn.

“Jeroen is een uitstekende schoonbroer maar eens op de club is hij één van mijn kernspelers die ook moet knokken voor zijn plek.” “En dat kan ik beamen”, besluit Jeroen. “Christ spaart mij zeker niet omwille van de familieband. Ook ik moet er wekelijks staan, anders vlieg ik aan de kant”, besluit de bediende bij Arhus Roeselare.

(Stefaan Bogaerts)