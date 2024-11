Aiden Lenihan scoort vlot bij KDC Ruddervoorde (2A)

Na 13 speeldagen telt KDC Ruddervoorde 21 punten. Als nieuwkomer in tweede provinciale een succes. De voorbije weken vond Aiden Lenihan (21) regelmatig de weg naar doel. Hij zit aan zeven treffers. Meulebeke was afgelopen speeldag te sterk (3-0). Voor Ruddervoorde de eerste nederlaag in zeven speeldagen. “Op Meulebeke lagen we de eerste helft niet onder”, vindt Lenihan. “Eigenlijk waren we voor de rust lichtjes de betere ploeg. Door een misverstand tussen ref en lijnrechter slikten we tien minuten voor de pauze een doelpunt. We begonnen goed aan de tweede helft, pakten een tweede tegengoal waardoor het geloof in eigen kunnen weg was.”

Zodat Ruddervoorde met 3-0 verloor bij de vice-leider. Voordien haalde Ruddervoorde negen op negen. Bij SK Eernegem werd een dubbele achterstand omgezet in 2-3-winst. Thuis tegen Dosko Sint-Kruis kon Ruddervoorde 0-1 ombuigen in 2-1. Bij Oudenburg werd het 1-3. “Eén doelpunt tegen Eernegem, twee tegen Dosko en drie in Oudenburg”, somt Lenihan zijn productieve periode op. “In Oudenburg was het de eerste keer dat ik in een eerste elftal drie keer kon scoren. Bij de B-ploeg van Ruddervoorde was me dat al eens gelukt. Uit bij Oudenburg speelden we een goeie match en waren we op tactisch vlak de betere ploeg.” In het seizoensbegin pendelde Lenihan tussen bank en elftal. De laatste weken neemt trainer Chris Van Den Broucke de diepe spits in z’n basiself op. “Er is concurrentie in onze kern”, geeft de bachelor elektromechanica toe. “Eigenlijk hebben we op geen enkel moment getwijfeld over het behoud in tweede provinciale. Zelf ben ik aan mijn derde seizoen bij Ruddervoorde bezig. Inderdaad, ik heb een verleden bij Oostkamp. Arvid Lenihan is mijn neef. Toen Oostkamp naar tweede nationale promoveerde, was de sprong te groot. Voor de winterstop hebben we nog drie moeilijke partijen. Lichtervelde is de laatste weken goed bezig, Veurne staat aan de leiding en Ingelmunster is een ploeg uit de top vijf.” (HF)

Zaterdag 30 november om 19.30 uur: KDC Ruddervoorde – KFC Lichtervelde.