Afscheid nabij voor coach KEVC Beselare (2A): “Ik heb nu even nood aan een periode zonder voetbal”

Na een vier op zes leed KEVC Beselare afgelopen weekend een nederlaag op het veld van Dottenijs. Hierdoor blijft rood-geel in de degradatiezone hangen. Toch blijft trainer Mike Dewitte positief over zijn groep. De Bavikhovenaar hoopt met het behoud afscheid te kunnen nemen.

“We hadden begin dit seizoen de ambitie om rond de twaalfde plaats te eindigen”, vertelt Mike Dewitte. “We wisten dat we een moeilijk seizoen tegemoet gingen. Onze kern is voor een groot deel dezelfde als vorig jaar, terwijl we nu elke week tegen ploegen spelen met veel ervaring in tweede provinciale. Dan is het normaal dat er een niveauverschil is.”

De komende weken staat voor de Beselarenaars wedstrijden tegen SK Nieuwkerke, BS Geluveld en Sint-Eloois-Winkel Sport B op het programma. Op papier allemaal haalbare kaarten en dus het moment op wat op te schuiven in het klassement. “Het is onze ambitie om de komende weken punten te pakken tegen die ploegen. Met Nieuwkerke treffen we nu wel een ploeg met veel ervaring. Het zal zeker geen makkelijke wedstrijd worden, maar thuis kunnen we altijd iets meer.”

Eigen beslissing

Enkele weken geleden stelde het bestuur met Thierry Lemaire een nieuwe trainer aan voor volgend seizoen. Dewitte besloot zelf om volgend jaar niet verder te gaan in Beselare. “Ik ben nu zes jaar aan een stuk hoofdtrainer. Ik heb nood aan een pauze en wat tijd met vrienden en familie. Ik ga genieten van een periode zonder voetbal. Ik ben momenteel dus ook niet op zoek naar een ploeg voor volgend seizoen, tenzij er iets heel interessants zou komen.”

Ondanks het feit dat halfweg het seizoen al duidelijk werd dat Dewitte volgend jaar niet verder gaat, is er voor hem geen probleem om het seizoen in Beselare uit te doen. “Ik heb heel duidelijk gecommuniceerd met mijn spelers en het bestuur. We zijn de verbintenis aangegaan om dit seizoen nog verder te doen. Vanaf volgend jaar laat ik het werk over aan Thierry. Ik weet dat hij heel veel spelers kent in de regio, wat dus wel interessant is met het oog op transfers. Hij komt voor mij over als een rustige trainer, terwijl ik actiever langs de lijn sta”, besluit de 47-jarige trainer. (BP)

Zaterdag 10 december om 19 uur: KEVC Beselare – SK Nieuwerke.