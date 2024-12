Zet SK Roeselare concurrent Zelzate op acht punten?

Drie toppers, drie zeges. SK Roeselare onderstreepte zondag nog maar eens zijn titelambities door op eigen veld ploeg-in-vorm Jong Essevee (2-1) te kloppen. Het deed daarmee een gouden zaak, aangezien eerste achtervolger Zelzate tegen Dikkelvenne (2-0) een steek liet vallen.

“Een geslaagd weekend”, beaamt centrale verdediger Joey Dujardin (28), die het aan de Gaverbeek ooit tot het eerste elftal schopte. “We hadden het tegen het Waregemse B-team niet onder de markt. Een lastige tegenstander, met bijna alleen maar jongens die over een meer dan gemiddelde basistechniek beschikken en met bovendien ook veel beweging zonder bal. Na een minder eerste kwartier kwamen we uiteindelijk wel verdiend op voorsprong en was het dan eigenlijk wachten tot we tien minuten voor tijd de 2-0 maakten. We scoren twee keer op het juiste moment, waardoor hun late goal er niet meer toedeed.”

Verrassingen

“Dat Zelzate in Dikkelvenne ging verliezen, hadden we niet ingecalculeerd. Het was aan de andere kant niet de eerste keer dat er in de andere wedstrijden een paar verrassingen vielen. Daarom ook dat deze zege zo belangrijk was. Want oké, we haalden het de week daarvoor dan wel van Harelbeke, maar stel dat we het dan tegen Jong Essevee een elftal waarvan je bovendien nooit weet met welke jongens ze het gaan doen met de punten hadden gemorst, dan stonden we weer even ver.”

Het zorgt ervoor dat de Schiervelde-boys nu al vijf punten meer tellen dan Zelzate en Harelbeke. En dat kunnen er mits winst tegen datzelfde Zelzate vrijdag zelfs acht worden. “We zijn een van de enige ploegen die deze week nog in actie komen. Zoals de kaarten op dit moment liggen een goeie zaak, want stel dat je na de winterstop meteen naar daar moet, is het toch altijd een beetje afwachten hoe je die paar weken zonder voetbal bent doorgekomen.”

Op vrijdag

“Jammer wel voor onze supporters dat we op vrijdag spelen. Ik vond Zelzate in de heenmatch niet zo uitzonderlijk, maar afgaande op hun resultaten zullen zij vermoedelijk wel stappen gezet hebben. Dat is eigen aan een seizoen. Het voetbal dat wij nu brengen is bijvoorbeeld ook niet meer hetzelfde als dat van in pakweg oktober.” (SBE)