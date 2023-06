West-Vlaamse teams uit tweede en derde afdeling kennen hun tegenstanders voor komend seizoen

Nadat de provinciale voetbalreeksen al eerder een voorstel kregen, is dat nu ook bekend voor tweede en derde afdeling Voetbal Vlaanderen, de vroegere tweede en derde amateurklasse. Er kan door de teams nog tot zondag bezwaar ingediend worden, maar de West-Vlaamse teams blijven sowieso samen in één reeks.

Zowel in tweede als derde afdeling zijn er twee reeksen.

Tweede afdeling

In tweede afdeling zitten zeven West-Vlaamse teams. De beloften van Cercle Brugge, die net naast de promotie grepen en die van SV Zulte Waregem, ontmoeten er ook KM Torhout, Mandel United, RC Harelbeke, KSV Oostkamp en FC Gullegem. Dus opnieuw weer heel wat West-Vlaamse onderonsjes.

Derde afdeling

In derde afdeling is het aantal ploegen uit onze provincie wat kleiner. KVK Westhoek zakte uit tweede afdeling, KSC Blankenberge promoveerde vanuit eerste provinciale maar KSV Rumbeke maakte de omgekeerde beweging. In derde afdeling naast Westhoek en Blankenberge, ook nog SC Wielsbeke, SK Roeselare-Daisel en E. Wervik.