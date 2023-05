Voorzitter ad interim Francky Lein na degradatie KVK Westhoek: “Zoeken nog extra mensen voor vernieuwde Raad van Bestuur”

Maandag was er een algemene vergadering bij KVK Westhoek. Er namen enkele leden afscheid van de raad van bestuur en enkele nieuwe leden werden verwelkomd. De komende dagen en weken wordt er volop werk gemaakt van de toekomst.

Zondag kreeg KVK Westhoek een serieuze mokerslag te verwerken. Het degradeert naar de derde amateurklasse. Maandagavond stond er een algemene vergadering gepland. “De degradatie is serieus aangekomen, maar je voelde dat een aantal spelers geen zin meer had in de barrages”, zegt Francky Lein (58), voorzitter ad interim bij KVK Westhoek.

Vernieuwde Raad van Bestuur

Maandag vonden enkele verschuivingen plaats in de Raad van Bestuur. “Cedric Geelhand De Merxem, Ghislain Salomez, Geert Glorie en ikzelf blijven aan boord. Patrick Tamsin, Aldo Bottecchia, Koen De Ridder en Willy Lamaire stoppen. Koen stopt door professionele redenen, maar zijn kinderen blijven wel actief als jeugdspeler. Willy blijft lid van de algemene vergadering. Er komen drie nieuwe gezichten bij met sportief verantwoordelijke Koen De Bleeckere, scout Luc Vanthomme en vanuit de jeugd wordt Marvin Verbeke toegevoegd aan de raad. We hopen op nog enkele extra mensen, tien à twaalf leden zou ideaal zijn.”

Verder werk maken van de toekomst

Verder was het naar een verluidt een heel rustige vergadering. “De oude garde was aanwezig maar kritische vragen en een debat over de toekomst kwamen er niet. Van de toekomst willen we de komende dagen en weken verder werk maken. Voorlopig blijf ik nog even voorzitter ad interim tot er meer duidelijkheid is over onze sportieve visie. Woensdag zitten we samen met de sportieve cel. We moeten daarbij denken aan de korte en middellange termijn van twee à drie jaar. Het mag geen obsessie zijn om meteen weer te promoveren, maar dat willen we op middellange termijn wel. Als je ziet welke onderbouw wij hebben, moet de jeugd een heel belangrijk onderdeel van deze sportieve visie vormen. Kijk bijvoorbeeld naar onze laatste tegenstander Torhout, zij doen het met minder budget maar speelden toch een knap seizoen met veel jonge, gemotiveerde spelers.”

Fusieplannen

Ook de fusieplannen met Boezinge wil Francky niet opbergen. “De contacten zijn goed, we mogen dat niet volledig loslaten. Als je ziet wat er zich nu in het voetballandschap afspeelt, zou dit binnen enkele jaren wel een noodzaak kunnen zijn.”

Er volgen nog een reeks vergaderingen de komende weken, waarna ze met een duidelijk statement naar buiten willen komen voor de komende jaren. “Zo hoeven we volgend seizoen niet meer achter de feiten aan te hollen. Ook op financieel vlak moet er een duidelijke structuur komen.”