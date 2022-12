Valentin Mahieu ziet beterschap bij KVK Westhoek: “Jongeren bewijzen wat ze in hun mars hebben”

Met twee gelijke spelen heeft KVK Westhoek een einde gemaakt aan een reeks van vier nederlagen op rij. De laatste overwinning dateert al van eind oktober. Zondag hopen de Ieperlingen daar verandering in te brengen tegen het voorlaatst gerangschikte FC Gullegem.

Coach Bruno Debo moet het nog altijd doen zonder Sibert Himpe, Liam Prez en Jason Robaeys. “Enkel Sibert keert na de winterstop mogelijk terug, maar voor Liam en Jason zou het wel eens einde seizoen kunnen zijn”, vertelt Valentin Mahieu. “Er is geen ander alternatief dan jongeren op te stellen, maar die doen het opvallend goed.”

Twee weken geleden behaalde Westhoek een punt tegen Cercle Brugge met liefst vijf jeugdspelers op het wedstrijdblad, van wie er vier in de basis stonden. In de derby tegen Torhout scoorde de 18-jarige Marco Willemyns de gelijkmaker met een afstandstrap in de winkelhaak. “Tegen Jong Cercle Brugge viel Willemyns een eerste keer in, vorige zondag was het zijn tweede invalbeurt, na zeven minuten bekroond met een prachtgoal op aangeven van Simoens. Dat zijn allemaal 18-jarigen die uit de beloftenploeg komen. Daar loopt talent rond, want de huidige beloftenploeg eindigde vorig seizoen tweede en staat nu aan de leiding”, weet Mahieu.

Uit de gevarenzone

“Uiteraard hebben we ook spelers met wat ervaring nodig, maar tot nu toe lukt het vrij aardig”, vervolgt de centrale verdediger. “We behaalden nu het tweede gelijkspel op rij, wat vertrouwen geeft voor de wedstrijd van komende zondag. Dit wordt een heel belangrijke derby tegen FC Gullegem. We moeten profiteren van het thuisvoordeel en de drie punten thuis houden. De laatste wedstrijd voor de winterstop maken we de verplaatsing naar Dikkelvenne. Onze coach wil twee overwinningen op rij, maar zelfs al halen we in die twee wedstrijden slechts vier punten, dan nog kunnen we naar de linkerkolom uit de rangschikking kijken en zijn we uit de gevarenzone”, besluit Valentin Mahieu. (EG)

Zondag 18 december om 13.30 uur: KVK Westhoek – FC Gullegem.