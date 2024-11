Uitdagende weken voorSK Roeselare

Door een frustrerende 0-0 op het bedenkelijke veld van Voorde-Appelterre zag SK Roeselare vorige week de twee naaste achtervolgers Harelbeke en Zelzate een paar punten dichterbij sluipen. Op zich geen ramp, ook al komen er voor de wit-zwarten nu net een paar kleppers na elkaar aan.

“We speelden zondag zeker niet onze beste wedstrijd”, bekent Arne De Schepper (23). “Het was moeilijk om op hun smalle mat veel vaart in het spel te krijgen. Gaat er eentje van die twee of drie kansen die we in de tweede helft hadden tussen de palen, dan hadden we daar nochtans net zo goed kunnen winnen. Jammer, want we doen doordat de ploegen die net achter ons staan wel wonnen geen goede zaak, wat ons met die vier of vijf rechtstreekse confrontaties met dat soort tegenstanders nu natuurlijk niet zo goed uitkomt.”

“Als je het niveau van vorige week vergelijkt met dat van in de eerste helft van de week daarvoor, dan was het in Appelterre eigenlijk gewoon niet goed genoeg. Positief is dat we er zonder veel problemen de nul hielden. Iets wat in de andere twee matchen waarin we met de punten morsten (tegen Jong Essevee en tegen Racing Gent, red.) niet het geval was.”

“Mooi meegenomen, maar ik geef toe dat het toch een beetje wringt dat we net in de aanloop naar de wedstrijd van volgende week in Dikkelvenne op die puntendeling zijn blijven steken. Het zal ook daar niet zo vanzelfsprekend zijn om de match in handen te nemen, ook al zullen ze bij de Gaverjongens wellicht wel meer van hun eigen sterkte uitgaan dan dat ze zondag bij Appelterre deden.”

“Het toeval wil dat de meeste van de ploegen die rond ons staan, vorige week bijna allemaal tegenover elkaar stonden. Of de druk gezien onze kleine kloof nu niet vooral bij de nummers twee tot vijf ligt? Dat zou je aan hen moeten vragen. Al denk ik dat het nog te vroeg is om het al op die manier te bekijken. We spelen dit weekend onze dertiende competitiematch. Het seizoen is nog lang hé.”

(SBE)

Zondag 24 november om 15 uur: KSC Dikkelvenne – SK Roeselare.