Thierry Kestremond houdt goalies scherp

Sinds de komst van hoofdcoach Jürgen Van Opstaele verloren de jongens van KSV Oostkamp (2de afdeling VVL A) enkel nog in Harelbeke. Ze sprokkelden 9 op 12 en zowel tegen Westerlo B, Voorde-Appelterre A als tegen Westhoek hield goalie Milan Iket de nul.

De derby tegen Westhoek werd gespeeld zonder een waslijst aan geblesseerde spelers: Arthur Devos, Arvid Lenihan, Benoit Onraet, Rien Plasschaert, Loïc Ritière en Jari Timmerman. Daarenboven moest Zico Claeys een schorsing uitzitten. Toch werd gewonnen met het kleinste verschil, mede dankzij een schitterende prestatie van Milan Iket.

Voetenwerk

Thierry Kestremond houdt de goalies van KSV Oostkamp al jaar en dag op peil. Het voorbije anderhalf seizoen werkte hij samen met liefst vijf hoofdtrainers. “Vorig kampioenschap versleten we er drie: Kurt Delaere, Kevin Deslypere en Nigel Smith. Deze competitie startte Stijn Desmet en nu is Jürgen Van Opstaele aan zet. Telkens moet ik mijn keepers zich laten aanpassen aan het tactische plan van de eerste in bevel. Gelukkig beschik ik met Milan Iket over een subliem sluitstuk dat uitmunt in voetenwerk, reflexen, doorzicht en noem maar op. Daarenboven trokken we met Rron Hajdari een prille twintiger aan die evenzeer het niveau beheerst. Het blijft een plezier om met hen samen te werken. Bovendien komen ze ook buiten het veld best met elkaar overeen.”

“Ach, je mag het schrijven, ik ben hier een meubelstuk geworden. Pakweg tien jaar geleden bleef toenmalig coach Rik De Mil aandringen op mijn komst. Pas had ik getekend of hij vertrok naar Club Brugge. Niettemin heb ik mijn verblijf hier nog geen moment beklaagd. Alle veldtrainers respecteren mij en luisteren naar mijn adviezen, wanneer het over doelmannen gaat.”

Biechtvader

“Intussen is ook Olivier Verwilst naar de schaapsstal teruggekeerd. In mijn beginperiode fungeerde hij als T2 onder Dieter Lauwers, nu is die voormalige sterkhouder van ons assistent van Jürgen Van Opstaele. Zelf ben ik ook biechtvader als een speler een troostend woord nodig heeft. Ik word nu eenmaal ook een ouderdomsdeken, hé. De vijftig lentes voorbij!”

“In ons oude systeem kregen we meer goals tegen, daar kon Milan Iket niets aan doen. Dat lag aan het offensieve voetbal. Nu kan hij veel meer genieten van een clean sheet, ik ben zo blij voor die prachtkerel!” (JPV)