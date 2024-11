“Tevreden met de speelkansen”: trefzekere Noa Bara speelt met KVK Westhoek tegen Zulte Waregem B

Na de 0-3-overwinning op het veld van RC Gent heeft KVK West-hoek de kaap van 20 punten bereikt. Zondag speelt het thuis tegen Zulte Waregem B, dat vierde staat en twee punten meer telt.

Noa Bara stond in de Chillax Arena tegen RC Gent aan de aftrap. De 20-jarige aanvaller die geboren is op schrikkeldag 29 februari kon voor de derde keer dit seizoen scoren. Hij brak de ban na de rust. “Het was een moeilijke eerste helft”, zegt Noa. “We maakten vaak slechte keuzes en het was lastig voetballen met de vele wind. Na de pauze was er beterschap. Ik stond op de juiste plaats om de 0-1 binnen te tikken.” Met later nog goals van Leganase en Bonsu won KVK Westhoek voor de zesde keer dit seizoen. “Een deugddoende zege na de 0-0 thuis tegen FC Lebbeke. Toen troffen we drie keer het doelhout. De voorbije matchen staan we verdedigend heel sterk. Buiten een lucky goal tegen SK Roeselare, hielden we de voorbije vijf matchen de netten schoon. Met 16 tegengoals hebben we de derde beste defensie. Anderzijds scoorden we nog maar 17 keer, en dat is na Westerlo B de minste doelpuntenproductie van de reeks. De afwerking kan zeker nog beter, maar we creëren wel elke match voldoende kansen. Het geluk ontbreekt soms nog. Na de mindere 1 op 9 zijn we heel tevreden dat we nu aanleunen tegen de subtop. Zondag komt Zulte Waregem B naar Ieper. Ook zij verkeren in bloedvorm na hun 15 op 15. Ik verwacht een mooie wedstrijd tussen twee ploegen met vertrouwen”, zegt de student uit Moeskroen.

Ooit bij Club Brugge

“Ik studeer voor leerkracht lichamelijke opvoeding in Brussel. Om mijn studies en het voetbal vlot te combineren, pendel ik elke dag. Het is bij Moeskroen dat ik destijds begon met voetballen. Als 3,5 jarige in de zaal, twee jaar later op het veld. Ik mocht met een jaar hoger spelen. Toen de club failliet ging, stapte ik over naar KV Kortrijk. Ik speelde ook twee seizoenen in de jeugd van Club Brugge. Uiteindelijk ging ik om persoonlijke redenen dichter bij huis voetballen. Via SC Menen, Eendracht Wervik en WS Lauwe ben ik bij KVK Westhoek terechtgekomen. Ik speelde in alle competitiematchen mee: zeven keer als starter, zes keer als invaller. Voor mijn eerste jaar op dit niveau ben ik best wel tevreden met mijn speelkansen.” (API)

Zondag 1 december om 15 uur: KVK Westhoek Zulte Waregem B.