“Tactisch plan tegen Harelbeke zal klaarliggen”: trainer Jurgen Van Opstaele drukt zijn stempel bij KSV Oostkamp

Afgelopen kampioenschap waren er met Kurt Delaere, Kevin Deslypere en Nigel Smith drie hoofdcoaches aan zet bij KSV Oostkamp. In het tussenseizoen opteerde het voltallige bestuur voor het duo Stijn Desmet en Kenneth Dhondt, dat Jong Male naar eerste provinciale had geloodst. Na 12 competitieduels werden de sportieve leiders al ontslagen. Jurgen Van Opstaele is nu aan zet.

Sportief manager Danny De Coninck geeft tekst en uitleg. “Laat het ons eenvoudig houden: de trainers die we bedankten voor bewezen diensten hadden – om het in moderne technologie te verwoorden – niet het DNA van Oostkamp. Ons sportief comité heeft hun functioneren beoordeeld en besloten dat het niet voldoende was qua resultaten, nog qua attitude en aanpak. Aanvankelijk was het de bedoeling om Stijn Desmet en Kenneth Dhondt het seizoen te laten uitdoen om vervolgens Jurgen Van Opstaele het roer te laten overnemen, maar we zijn op die beslissing teruggekomen. Liever speelden we kort op de bal en hakten we meteen de knoop door.”

Jurgen Van Opstaele (47) is nu aan zet. Deze ervaren voetbaldocent en lesgever Uefa B bij Voetbal Vlaanderen was eerder actief bij RC Gent, RC Waregem en KVE Drongen, waar hij zelf de handdoek gooide, omdat hij voelde dat het vertrouwen van de groep weg was. Ook heeft hij een verleden bij Cercle Brugge, waar hij 15 jaar de jeugd opleidde. Charles Vanhoutte, die hij hielp vormen, bestempelt hem als een tactisch meesterbrein. Jurgen is tevens pedagogisch gevormd.

Waardemeter

“Ik was een vrije trainer en werd door Oostkamp gecontacteerd. Binnen de kortste tijd kwamen we tot een akkoord. Op korte termijn wil ik de hele groep meekrijgen in het verhaal. Onze eerste wedstrijd samen, thuis tegen Westerlo B, wonnen we met 3-0. We kunnen verder bouwen. De tactische opdrachten werden vlekkeloos uitgevoerd. Nu maken we ons op voor de trip naar Racing Club Harelbeke, de nummer drie uit de reeks. Alweer een ideale waardemeter. Mijn tactisch plan zal klaarliggen. Verder zal ik iedereen nog beter leren kennen. Een hulptrainer? Die komt er wel!” (JPV)

Zondag 1 december om 15 uur: Racing Club Harelbeke – KSV Oostkamp.