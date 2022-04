Sporting Menen maakt nieuwe start in vierde provinciale: “Dit wordt een mooi verhaal”

SCT Menen is aan zijn laatste wedstrijden bezig in tweede afdeling. Volgend seizoen start Sporting met een volledige nieuwe ploeg in vierde provinciale. De 43-jarige Joeri Degrande wordt de nieuwe T1 van deze ploeg, die voornamelijk uit jongens van eigen kweek zal bestaan. “Mogelijk aangevuld met spelers met Menense roots die vroeger zijn uitgezwermd”, vult Joeri Degrande aan.

SCT Menen in vierde provinciale. Het zal wennen worden. Het pleit voor het Menens bestuur dat ze niet bij de pakken bleven zitten, uiteindelijk kozen om toch maar verder te doen met de jeugd en een eerste ploeg. Weliswaar op lager niveau en met een andere doelstelling. “Omdat er vanuit de beloften weinig respons kwam, gaan we volgend seizoen met een piepjonge ploeg aan de aftrap komen”, voorspelt Joeri Degrande. “Wellicht gaat de meerderheid bestaan uit jongens uit de U17. Ook de meest talentvolle spelers uit U16 maken kans om erbij te horen. Die kern zouden we graag aanvullen met enkele ervaren spelers. Liefst jongens die destijds bij Sporting nog hun strepen hebben verdiend. Maar we gaan zeker de jonge talenten niet voor de leeuwen gooien. We komen ook niet aan de start met steile ambities. Voor iedereen wordt het een stap in het onbekende. Met zijn allen kunnen we er een mooi verhaal van maken. In ieder geval, aan inzet van mijn kant zal het niet ontbreken. We gaan back to basics. Met hoofdzakelijk jongens uit eigen kweek.”

Met deze nieuwe ploeg zullen de jeugdspelers rustig kunnen groeien

Steun nodig

Joeri Degrande speelde destijds zelf voetbal bij Staden en Wingene. Ondertussen woont hij al meer dan 20 jaar met zijn vriendin in Menen. “Werken met jeugd heeft me altijd aangesproken”, vertelt Joeri. “De laatste zeven seizoenen deed ik mijn ding bij Sporting. Het klopt dat er vanuit de jeugd weinig doorstroming was naar de eerste ploeg. Maar de kloof tussen jeugdvoetbal en tweede afdeling is dan ook niet gering. Met deze nieuwe ploeg in vierde provinciale zullen de eigen jeugdspelers rustig kunnen groeien. En hopelijk reageren de Menense voetbalfans enthousiast op die nieuwe start. Ondanks dat Sporting de vorige seizoenen goed zijn plan trok in tweede afdeling, kwam er nog amper volk opdagen. Het zou goed zijn moest onze nieuwe ploeg zich gesteund voelen door familie en vrienden. Uiteraard zullen die jonge mannen leergeld moeten betalen. Op technisch vlak zullen we wellicht van niemand lessen moeten krijgen. Alleen inzake ervaring en duelkracht gaan we nog stappen moeten zetten. Maar al doende leert men. Vrijdag brengen we de nieuwe kern voor het eerst samen. Daar zullen we de basis leggen voor een hopelijk mooi avontuur”, besluit Joeri Degrande. (AV)