Sportief manager Koen De Bleeckere verlaat KVK Westhoek

Zeven maanden geleden kwam Koen De Bleeckere naar KVK Westhoek als sportief manager. Na een gesprek met interim-voorzitter Francky Lein besloot De Bleeckere om zijn in juni aflopend contract niet te verlengen.

Ook binnen de club was er weinig draagvlak om met De Bleeckere verder te gaan. “Ik heb maandagavond, na een gesprek van één uur, met de waarnemend voorzitter besloten mijn overeenkomst niet te verlengen”, laat Koen De Bleeckere letterlijk weten. “Ik wil iedereen bedanken waarmee ik samenwerkte, en wens de club te bedanken voor de geboden kansen. Ik had mij het verhaal totaal anders voorgesteld maar het is wat het is. En wat ik vooral heb geleerd… soms is niks wat het lijkt. Ik wens de club heel veel succes toe”, besluit De Bleeckere.