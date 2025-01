Spits Chems Guenoune keert na half jaar terug naar KVK Westhoek

Dinsdagavond verscheen aanvaller Chems Guenoune (27) voor het eerst weer op het trainingsveld van KVK Westhoek. Hij kwam met onmiddellijke ingang over van SK Roeselare.

De spits was vorig seizoen een van de sleutelfiguren in het kampioenenjaar. Hij koos voor een avontuur bij SK Roeselare, maar na een half jaar is hij terug in het Crackstadion. “In Roeselare zat ik vaak op de bank of viel ik zelfs naast de selectie”, zegt Chems, die drie keer scoorde. Zijn laatste doelpunt was tegen KM Torhout. “Bram Lucker contacteerde me of ik wilde terugkeren en ik heb niet lang getwijfeld. Ik ben fysiek in orde en hoop snel te spelen en te scoren.”

Met Roeselare was Chems basisspeler tijdens de match in Ieper. Dat leverde Roeselare een 0-1-overwinning op. “Ik had toen bijna gescoord. Misschien lukt het me wel later dit seizoen tijdens de match in Roeselare. Ik had daar met niemand problemen, maar paste gewoon niet in de plannen van de trainer. Ik ben een ervaring rijker en dit is de ideale oplossing.”