RC Harelbeke start met winst tegen Zelzate: “We kunnen van iedereen winnen”

RC Harelbeke haalt in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in 2de nationale A meteen een 2-1 winst tegen Zelzate binnen, en dat met 10 spelers na de terechte rode kaart van wisselspeler Tony Soli. “In de totaliteit was ik wel best tevreden”, blikt trainer Bruno Derveaux terug op de wedstrijd.

“We begonnen sterk. Zelzate holde de eerste twintig minuten achter de bal aan. We scoorden op een stilstaande fase maar daarna hebben wij afgezien. Tot aan de rust hadden we het moeilijk. En toch kregen wij nog een goede kans. De bal die Santini (Robbe Santens red.) op de wreef overpompte zijn ze nu nog aan het zoeken”, lacht Derveaux. “De tweede helft waren we toch weer iets beter bij de les. De eerste helft verzopen we vooral op het middenveld en daarom besloot ik Lukas Dewaele in te brengen om wat meer evenwicht te creëren in de verdediging. Bij balverlies eis ik dat de ruimtes dichtgelopen worden met drive. Bij dit Harelbeke kan niets op een drafje. Ik verlang iets meer qua inzet, dat is nu eenmaal mijn stijl.”

Twee keer uit tegen een promovendus. Bestaat zo’n toeval?

Gevaarlijke ploegen

“Dit Harelbeke kan van iedereen uit de reeks verliezen, maar we kunnen ook van iedereen winnen”, gaat Derveaux verder. “Er zullen ook dit seizoen een vijftal ploegen de eerste plaatsen bezetten, zoals Lokeren-Temse en Brakel. Dit jaar staan we ook in dat lijstje”, vertelt Dervaux enthousiast. “Evident wordt het zeker niet: volgende week is een ander paar mouwen met de wedstrijd tegen Torhout met Didier Degomme als sportief directeur. Ik heb veel respect voor die man. Hij was hier mijn voorganger en 6 jaar hoofdcoach. Ik kan dat nog niet zeggen. Ik bedoel maar: hij kent het klappen van de zweep en zal Torhout helpen scherpzetten. Voorspellen hoe het zal aflopen, is heel moeilijk”, bedenkt Bruno. “Wij van onze kant bekijken wedstrijd per wedstrijd. In een competitie van 34 wedstrijden kan je niet lopen roepen dat je je start niet hebt gemist omdat je de eerste wedstrijd hebt gewonnen. Stel dat je de vier volgende wedstrijden verliest, dan zit je met 3 punten op 15, niet bepaald een goed begin van het seizoen. We moeten nu twee keer uit tegen twee promovendi. Zowel Torhout als Oostkamp spelen voor het eerst in tweede nationale reeks. Dat zijn gevaarlijke ploegen. Statistisch gezien halen de nieuwe ploegen die juist promoveerden, hun meeste punten in de maand september, bij het begin van de competitie. En die kalendermaker zorgde er voor dat we ze allebei partij moeten geven in september, en dan nog op verplaatsing. Bestaat zo’n toeval?” (MV)

Zo. 11 september om 15 uur: KM Torhout- RC Harelbeke