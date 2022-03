RC Harelbeke ontvangt zaterdagavond KVK Westhoek: “Geen match als een ander”

Nog 9 wedstrijden te spelen in tweede nationale. Nog altijd 27 punten te verdelen. “Ik zei het al eerder, we zijn zeker nog niet gered”, zegt coach Derveaux. “Bovendien ligt dat verlies tegen Lokeren-Temse van vorige week (1-2 red.) mij wat zwaar op de maag.”

“We konden naderhand de beelden bekijken, en het was meteen duidelijk: die 0-2 was een te vermijden tegendoelpunt. Niet dat ik nu in zak en as zit. Ik zou dat verlies gemakkelijk kunnen doorspoelen als we onze opdracht van komende zaterdag succesvol afronden. Met minder ben ik nooit tevreden.”

Kom nou, nog altijd niet gered? “Neen, zeker niet”, riposteert Derveaux. “We tellen nog altijd maar 28 punten. Verre van een mathematische zekerheid. Bovendien kan niemand (ook de bond niet), mij bevestigen hoe het zit met de dalers en de stijgers, nu er ploegen zoals KSK Voorwaarts Zwevezele of KSK Sparta Petegem geen licentie meer hebben aangevraagd. Spelen die wel of niet een eindronde? De meningen zijn verdeeld. Ik vermoed dat de voetbalbond hier nog zal moeten in beslissen. We zien wel. En daarbovenop komt ook nog eens het stopsignaal dat SCT Menen vorige week verstuurde. En Ronse houdt ermee op? Veel onduidelijkheid voor de toekomst in onze reeks.”

Westhoek

“Vandaar dat ik geen risico’s wil lopen. Mijn mannen begrijpen het, zoals steeds overigens, heel goed. Er komen enkele matchen aan die cruciaal zullen zijn. Als je mij nu vraagt of Westhoek, gezien onze 2-3 winst in de heenmatch, een haalbare kaart is, dan wil ik onmiddellijk die redenering stopzetten. We leidden daar met 0-2 tot 5 minuten voor het einde. Toen kregen we plots een doelpunt tegen. Gelukkig scoorde Kasmi toen de 1-3, want op de 90ste minuut werd het warempel nog 2-3. Ik bedoel maar: onderschat die gasten niet. Ze zijn niet zo zwak als de klassering laat uitschijnen. Bovendien hebben ze met Liam Prez en Brecht Timmerman van respectievelijk Knokke en Sint-Eloois-Winkel, toch eerste nationale, twee kanjers binnengehaald. Ik stel vast dat hun resultaten nà nieuwjaar best mogen gezien worden. Het zal dus alle hens aan dek worden, om het met een cliché te duiden.” (MVA)

Zaterdag 5 maart om 19.30 uur: RC Harelbeke – KVK Westhoek.