Quinten Cromheecke (KM Torhout): “Ik ben ervan overtuigd dat we ons dit seizoen zullen redden”

Quinten Cromheecke heeft als voetballer een groot deel van zijn jeugdopleiding bij KM Torhout genoten en is intussen naar de A-ploeg doorgestoten. Hij staat linksachter en heeft tot zijn vreugde al zes volledige matchen mogen spelen.

KM heeft het niet gemakkelijk in de tweede amateurklasse. De ploeg staat voorlaatste met maar 16 punten uit 17 wedstrijden. Het team kon wel met een goed gevoel de winterstop ingaan, want in de laatste match van 2023 werd er thuis met ruime 4-1-cijfers gewonnen van KFC Voorde-Appelterre. Pas op zaterdagavond 6 januari, na de kerstkalkoen en het nieuwjaarsvuurwerk, hervat KM de competitie uit bij KVK Ninove.

Opvallend: tegen Voorde-Appelterre, op het moment dat het 1-1 gelijk stond, scoorde Quinten Cromheecke als verdediger het tweede KM-doelpunt. “Voor mij mijn eerste goal voor de A-ploeg”, glundert hij. “Dat deed deugd. Ik ben heel blij dat ik het vertrouwen van trainer Johnny Nierynck krijg en de laatste wedstrijden telkens aan de aftrap mocht komen. Dat kunnen bezegelen met een doelpunt is fantastisch.”

Vaste waarde worden

Quinten (20) woont in de Hertsbergsestraat in Oostkamp, al is hij vaak in Torhout te vinden. Niet alleen voor de trainingen en de matchen op De Velodroom, maar ook omdat zijn vriendin Maria Rekhova (20) in die stad haar thuis heeft. Quinten studeert nog: het tweede jaar accountancy-fiscaliteit aan Vives in Brugge. “Mijn vrije tijd wijd ik al van jongs af volledig aan voetbal”, zegt hij.

“Ik heb van de U6 tot en met de U9 bij KSV Oostkamp gespeeld en van de U10 tot en met de U13 bij KM Torhout. Voor de de U14 trok ik naar Roeselare, maar ik ben zowat het hele jaar geblesseerd geweest. De U15 en de U16 maakte ik bij Cercle Brugge rond en vanaf de U17 ben ik naar KM teruggekeerd. Vorig seizoen mocht ik al met het eerste elftal meetrainen en dit seizoen kreeg ik een contract. Ik hoop een vaste waarde in de A-ploeg te worden. Daar doe ik keihard mijn best voor.

“Ik kijk weinig voetbal. Ik ben geen supporter van een bepaalde ploeg in eerste klasse. Ik speel het spelletje veel liever dan ernaar te kijken. Zelf voetballen is voor mij heel belangrijk. Ik hoor te zeggen dat mijn studies voorgaan, maar ik mag niet liegen, hé.” (lacht)

“Of we ons dit seizoen zullen redden? Daar ben ik van overtuigd. We hebben er als team de kwaliteiten voor. In de voorbije drie matchen haalden we 5 op 9.”