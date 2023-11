Martin Puskás (Mandel United) heeft Hongaarse roots en draagt de naam van een voetballegende: “Als trainer ooit terug naar PSV”

Mandel United pakte een mooie driepunter bij FC Gullegem en zaterdagavond staat een nieuwe derby op het programma. Dit keer komt KSV Oostkamp op bezoek. De ex-ploeg van Martin Puskás, de Hongaar die ook al in Oekraïne en Wit-Rusland voetbalde, maar nu dus bij Mandel actief is.

Martin Puskás (24) heeft natuurlijk een familienaam als een klok in de voetbalwereld. De Hongaarse voetballende wereldster Ferenc Puskás, die furore maakte met het nationale team en bij Real Madrid, is echter geen familie. “Jammer genoeg niet”, lacht Martin. Maar hun geboorteland hebben ze wel gemeen. “Als ze mijn naam horen, ook in het buitenland, vraagt men er vaak nog naar.”

“Ik start straks ook aan het traject voor het behalen van mijn UEFA A-diploma”

Martin begon al op jonge leeftijd aan zijn voetbalomzwervingen, maar dat werd ook altijd gekoppeld aan de job die zijn pa uitvoerde. “Van mijn 11de tot mijn 15de speelde ik bij de jeugd van PSV Eindhoven in Nederland, maar mijn pa veranderde van job en kwam in Gent terecht. Ik testte bij Club Brugge, maar tekende uiteindelijk bij Cercle Brugge waar ik de jeugd doorliep tot ik bij de A-kern kwam.”

Topseizoen bij Torhout

Toen Martin op het punt stond opnieuw naar een Nederlandse club te verkassen sloeg het noodlot dubbel toe. Eerst liep hij een kruisbandblessure op, daarna kwam corona om de hoek kijken. Het belette hem niet om nog twee korte buitenlandse avonturen aan te gaan. Bij Tsjornomorets en Smorgon speelde hij respectievelijk in Oekraïne en Wit-Rusland. “Avonturen die ik kon aangaan dankzij mijn manager Sergey Serebrennikov. Maar bij die laatste club werd ik ook zwaar aangetrapt op training. Ik vertrok er en kon gaan meetrainen bij KM Torhout waar ik uiteindelijk ook ging meespelen. Ik kende er een goed seizoen, 28 wedstrijden met negen goals en 14 assists. Het jaar erop stond ik in de belangstelling van R. Knokke FC, maar daar opteerde men uiteindelijk voor een diepe spits. Ik sloot laat in de voorbereiding aan bij KSV Oostkamp, waar de ploeg ook goed draaide. Toen ik mijn eerste speelkansen kreeg, liep ik een zware handbreuk op. Ik zou normaal nog een jaar bij Oostkamp gebleven zijn, maar toen kwam Mandel United op mijn pad.”

Trainersambities

Of beter gezegd Angelo Paravizzini, nu hoofdcoach bij Mandel United. “We volgen samen de cursus om het UEFA B-diploma te behalen, daar leerden we elkaar kennen. En ik ben ook iemand die graag veel speelt, als invaller verlies ik van mijn kwaliteiten. Bij Mandel hoopte ik op meer speelminuten en dat lukt nu aardig. We zijn natuurlijk quasi een compleet nieuwe ploeg, we moesten wat wennen aan elkaar. Maar de zege van afgelopen weekend op FC Gullegem deed deugd. Als we zo verder gaan, zie ik ons een mooi seizoen draaien.”

Komend weekend speelt Mandel United thuis tegen KSV Oostkamp. “Zowel met coach Kurt Delaere als mijn oud-ploeggenoten heb ik nog een goed contact. Ik ken het team dan ook door en door.”

En er gaat dus al een trainer schuil in de jonge voetballer. “Ik ben nu coach van de U16 van SK Roeselare. Ik start straks ook aan mijn traject om het UEFA A-diploma te halen. Ik zie me ooit wel een eerste elftal coachen, maar recent waren we met de jeugdwerking van SK Roeselare op bezoek bij PSV Eindhoven en daar had ik al goede gesprekken om er ooit terug te keren, als jeugdtrainer dan. Dat zou ik zeker zien zitten.”

Creatieve speler

Martin is in de IT-sector aan de slag en woont momenteel in Wielsbeke. “En dan zijn Izegem en Roeselare vrij dichtbij, in een kwartiertje rijden sta ik op de club. Op het terrein ben ik vooral een creatieve speler. Ik hou ervan acties te maken, beslissend te zijn met een pass of een goal. Het liefst speel ik achter de spits, maar ook op de flanken kan ik uit de voeten.”

Mandel United moet het tegen Oostkamp doen zonder kapitein Jeremy Brogniez die tegen zijn derde gele kaart aanliep op Gullegem, Donjet Shkodra is op de terugweg na een spierblessure. Jaron Dumortier en Figo Suffys zijn nog out.