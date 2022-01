Liam Prez (Knokke) is nieuw bij KVK Westhoek (2A): “Te jong om broek op de bank te slijten”

Liam Prez was één van de spilfiguren toen de kustformatie alle opponenten op een hoopje voetbalde en zich tot kampioen kroonde in de tweede klasse amateurs. Na de voorbije stopgezette competitie hoopte hij weer potten te breken in de hogere reeks. Hij kwam bedrogen uit, verscheen amper nog tussen de krijtlijnen en nam de logische keuze: vertrekken. Met KVK Westhoek vond hij een nieuwe club.

Het contract werd in alle vriendschap en met wederzijdse toestemming ontbonden. Meerdere teams toonden zich geïnteresseerd in de centrale middenvelder met aanvallende impulsen, waaronder bijvoorbeeld Gullegem en Merelbeke. Liam Prez aarzelde niet lang en tekende voor KVK Westhoek, waarmee hij meteen in competitie mag aantreden. Liam is opnieuw een gelukkige voetballer. “Ik werd opgeleid bij Lendelede, maar Club Brugge omarmde me al na één seizoen. De verdere jeugdreeksen doorliep ik bij die topformatie, waar ik verbleef tot mijn 16de levensjaar. Daarna trok ik voor drie seizoenen naar KV Kortrijk, waar ik door toenmalig coach Glen De Boeck een paar keer voor de leeuwen werd gegooid, onder meer tegen Waasland Beveren en Moeskroen. Daarna startte het verhaal Knokke, in tweede klasse. We verpulverden alle opponenten en kroonden ons tot kampioen met een straat voorsprong. Zelf speelde ik alles en supporters bestempelden mij als een van de smaakmakers.”

Coach Bruno Debo

“We hadden onze komst in de hogere reeks heel anders voorgesteld. Corona legde alles stil en we verloren haast een volledig seizoen. We hunkerden allemaal naar de voorbereiding op de editie 2021-2022. Amper twee oefensessies ver liep het mis voor mij. Nochtans had ik me in de lange onderbreking optimaal verzorgd. Maar goed, de diagnose luidde: scheur in de meniscus en drie weken rust. Mijn knie beterde nauwelijks, waardoor ik alsnog onder het mes moest. Intussen had de coach zijn elftal al gevormd. Na drie maanden mocht ik voor het eerst proeven van het grote werk, in het bekertreffen thuis tegen KV Kortrijk. Daarna bleef ik afwachten, vol begrip maar toch ongeduldig. Na lang nadenken besloot ik andere oorden op te zoeken. De Knokse verantwoordelijken toonden zich begripvol en legden mij geen strobreed in de weg. De coach keek mij in de ogen en opperde dat hij mijn vertrek betreurde maar respecteerde. Ik keerde de bladzijde om en blikte vooruit. Vanaf nu telt enkel KVK Westhoek. Coach Bruno Debo verwelkomde me hartelijk en ik werd meteen in de groep opgenomen. Ter gelegenheid van de vriendenwedstrijd in Mandel draafde ik de volle 90 minuten op en scoorde zowaar. Akkoord, het was een duel zonder inzet, maar we wonnen met 2-3. Toen ik de netten deed trillen, wist ik met mijn geluk geen blijf.”

Toegevoegde waarde

“In principe zal ik uitgespeeld worden op de tien, kort achter de diepe spits dus. Als de coach me een rij lager posteert zal ik daar evenzeer van me doen spreken. Misschien was eerste nationale te hoog gegrepen voor mij, ik zal het nooit weten, want dat verdomde letsel speelde me serieus parten. Nu ben ik opnieuw in mijn geliefkoosde reeks beland. De oefensessies volg ik blij als een klein kind en de hervatting van het kampioenschap blik ik vol verlangen tegemoet. Op 30 januari starten we in Zelzate, tenminste als de pandemie het toelaat. Ik ben geboren in het jaar 2000 en dus nog veel te jong om mijn broek op de bank te slijten. De verplaatsingen tussen mijn woonplaats in Sint-Eloois-Winkel en het trainingsveld in Ieper neem ik er met de glimlach bij. Ik sta te popelen om mezelf te kunnen bewijzen en om toegevoegde waarde te kunnen bieden aan mijn KVK Westhoek.”