Liam Prez en KVK Westhoek (2 Afd A) gaan voor 7 op 9

De wedstrijd van KVK Westhoek tegen Oostkamp eindigde op een 1-1 gelijkspel, hoewel beide ploegen in de vorige wedstrijd elk vier keer konden scoren. “Een logische uitslag. De bezoekers gingen verder op het elan van vorig seizoen”, vertelt Liam Prez.

Het gespreksonderwerp na de puntendeling tegen Oostkamp was de blessure voor de onfortuinlijke doelman Gilles Vercruysse. “Zijn duim ging uit de kom en de wedstrijd lag 28 minuten stil. Het zou van weinig respect getuigen om te vertellen dat dit voorval voor ons op een geschikt moment kwam”, vertelt Liam Prez. “Gelukkig beschikken we over twee goede doelmannen en de ervaren Maxence Dannel keepte nadien feilloos. Oostkamp toonde dat het een stevige ploeg is en verder dan de gelijkmaker van Janis Coppin, na een verre uittrap van Dannel, kwamen we niet. We moeten tevreden zijn met het gelijkspel. Winnen we zondag de thuiswedstrijd tegen het puntenloze Erpe-Mere, dan hebben we onze start niet gemist”, aldus de Winkelnaar die verantwoordelijk is voor mensen met een beperking die bij de Groendienst van Kortrijk werken.

Ziekenwagen op terrein

Doelman Gilles Vercruysse, die de voorkeur kreeg op Maxence Dannel, is lange tijd out na zijn blessure. “Na een contact met een Oostkampse aanvaller was mijn rechterduim uit de kom”, vertelt Vercruysse die goed op weg was om eerste doelman te worden. “Ik had zoveel pijn dat ik telkens het bewustzijn verloor en met de ziekenwagen moest weggevoerd worden. Gelukkig werden er in het ziekenhuis geen andere letsels vastgesteld, maar ik zal geruime tijd out zijn. Ik doe er echter alles aan om zo vlug mogelijk terug te keren.”

Gilles Vercruysse kreeg te maken met een blessure aan de duim. © EG

Maxence Dannel krijgt zijn plaats als eerste doelman dus cadeau. “Het is voor de jonge Vercruysse spijtig om zo uit te vallen”, pikt coach Bruno Debo in. “Tijdens de voorbereiding heb ik beide doelmannen hun kans gegeven en Gilles had zijn plaats afgedwongen. Maxence was ontgoocheld en had het moeilijk om bankzitter te zijn. Hij reageerde echter professioneel, en maar goed ook. Intussen sluit Seppe Gantois na zijn knieletsel aan bij de groep en trainde ook Kabasele mee, maar voor hem is de weg nog lang.”

Corentin Koçur, tot voor kort nog bij Knokke en enkele seizoenen geleden al eens bij Westhoek, kreeg een contract bij Westhoek tot einde seizoen.