Jannes Vansteenkiste is Gullegems nieuwste aanwinst: “Ik ben bij een goed gestructureerde club beland”

Tijdens de winterstop zaten ze bij FC Gullegem (2de afdeling VV A) niet stil. Bij het failliete SK Deinze gingen de rood-witten shoppen en kwamen naar huis met Jarne Herman en Jannes Vansteenkiste. Deze laatste legde bij Club Brugge, Antwerp, het Nederlandse Roda JC Kerkrade en uiteindelijk SK Deinze een mooi parcours af. Gullegem rekent erop dat de 31-jarige Lendeledenaar de rood-witte defensie meer ervaring en rust bijbrengt.

Jannes Vansteenkiste hoopte zijn rentree bij Gullegem met een overwinning te vieren. Maar de rood-witten trokken op Oudenaarde met de kleinste cijfers aan het kortste eind. “Dat hadden we niet verdiend”, opent Vansteenkiste. “In het veldspel waren we zelfs de betere van de thuisploeg. Alleen zat het ons niet mee in de afwerking. Ondanks de nederlaag zag ik veel inzet en een goede mentaliteit. Zondag aan huis tegen de jongeren van Zulte Waregem zou een klinkende zege ons goed uitkomen.”

Met Club Brugge en Antwerp mocht Jannes proeven van eerste klasse. “De wedstrijd met Club tegen Anderlecht zal me altijd bijblijven”, blikt de ervaren verdediger terug. “Maar ook bij Antwerp, waar ik een titel mocht vieren, en bij het Nederlandse Roda beleefde ik een mooie tijd. Ook de jongste zes seizoenen bij Deinze kon ik genieten. Tot dit seizoen de vaak weerkerende geruchten de sfeer verbrodden. Aanvankelijk werden die door de verantwoordelijken steevast als goedkope roddels gerangschikt. Pas toen de sportieve staf niet meer betaald werd, werd het duidelijk dat SK Deinze op het tandvlees zat. Uiteindelijk werd de club failliet verklaard. Jammer, want ik heb me er geweldig geamuseerd.”

Even wennen

Ondertussen heeft Vansteenkiste het oranje-zwart van Deinze geruild voor het rood-wit van Gullegem. “Ik ben bij een goed gestructureerde club beland die op een professionele leest is geschoeid. Onlangs werd zelfs een fysieke coach binnengehaald. Uiteraard is het voor mij als gewezen profvoetballer even wennen. Omdat we bij Gullegem pas in de avond trainen, ziet mijn dagelijks leven er momenteel helemaal anders uit. Voorlopig ben ik nog werkzoekende. Maar ik blijf niet bij de pakken zitten, ben zelfs niet te beroerd om bijscholing te volgen”, besluit Jannes Vansteenkiste. (AV)