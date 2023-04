Fusiedossier KVK Westhoek-Sassport Boezinge uitgelegd in vijf vragen: Alle ogen gericht op donderdag 13 april

De storm over de mogelijke fusie raast nog even door boven het Ieperse grondgebied. In Ieper blijft de communicatie voorlopig beperkt, terwijl de plannen bij Boezinge duidelijker zijn. Wij leggen het dossier uit in vijf vragen.

KVK Westhoek-voorzitter en ondernemer Willy Lamaire is 76 jaar en is stilaan op zoek naar een opvolger. Binnen het eigen bestuur was het geen evidente zoektocht en dus keek hij over het muurtje. Hij zocht toenadering bij de buren van Sassport Boezinge. Daar beschikken ze over een krachtig en dynamisch bestuur. Twee jaar geleden overleed André Ollevier, zetelfabrikant van onder meer Crack en geldschieter van de club. Na zijn overlijden werd de geldkraan niet volledig toegedraaid, maar zijn opvolgers zijn iets minder voetbalminded. Op dit moment is er al een samenwerking tussen beide clubs, onder meer op vlak van jeugd. Het is de intentie van Lamaire om die samenwerking nog verder te ontwikkelen en te laten uitmonden in een fusie. Boezinge is een stabiele eersteprovincialer en heeft een fusie niet per se nodig, maar voorzitter Kristof Verstraete ondervond dat een fusie ook voor hen voordelen met zich mee brengt.

2. Wat communiceerden de beide besturen aan hun spelers en technische staf?

In KVK Westhoek blijft het voorlopig stil. Spelers en staf blijven wat in het ongewisse. Buiten een WhatsApp-bericht van het bestuur waarin ze benadrukken ‘om graag in tweede nationale te blijven volgend seizoen’ is er weinig info. Om de fans wat te sussen, plaatste de club een Facebookbericht. “We snappen dat sommige dingen niet lopen zoals we het hadden gewenst. En begrijpen ook dat dit voor veel gevoelens kan zorgen bij onze supporters. Maar de laatste tijd merken we toch vaker dat er heel wat negatieve dingen worden geschreven. Dit is voor ons als club niet fijn, want jullie moeten weten dat de club blijft draaien door heel wat vrijwilligers die we enorm dankbaar zijn.” Bij Sassport Boezinge zijn de plannen duidelijker. Na de donderdagtraining vorige week zat het bestuur samen met de blijvers en coach Dylan Vanhaverbeke. Zij zeggen dat Vanhaverbeke, zijn rechterhand Frederik Wydoodt, de blijvers en inkomende transfers aan boord kunnen blijven. Voor tweede nationale beschikken de trainers niet over de juiste papieren. Daar kan echter wel een mouw aan gepast worden door iemand met het juiste diploma op de bank te zetten. Zoniet zal de club een boete moeten betalen. Ook Westhoektrainer Bram Lucker heeft een contract voor volgend seizoen. Bij een fusie zou de nieuwe ploeg in het Ieperse Crackstadion spelen, de B-ploeg van Boezinge uit vierde provinciale blijft dan in Boezinge.

3. Hoe zit het met de beide jeugdwerkingen?

Voor beide clubs is de jeugdwerking heel belangrijk. Westhoek speelt interprovinciaal en Boezinge gewestelijk. De jeugdwerking zou bij beide clubs onveranderd blijven, zoals het dit jaar is. Als de fusie er komt, zal het dus vooral een impact hebben op de eerste ploeg.

4. Hoe reageren de supporters?

De supporters van beide clubs zijn not amused. Op sociale media passeren er foto’s van ‘je suis Boezinge’ en ‘je suis Ieper’. Vooral in Ieper is het een flashback naar het fusieverhaal van tien jaar geleden met BS Poperinge en ze zijn niet blij met het gebrek aan duidelijke communicatie. Ze vinden de vorige fusie geen succes. Bovendien overheerst bij de supporters van KVK Westhoek een gevoel van machteloosheid. Het voelt voor hen meer aan als een overname, dan een fusie. Een supporter maakte spandoeken die eerder deze week nog steeds te zien waren aan de zijkant van het stadion. Daarop de niet mis te verstane boodschappen: ‘anti-fusie’ en ‘beter terug KVK Ieper, anders zakken we nog dieper’. Veel supporters van KVK Westhoek hebben heimwee naar de glorietijden aan het Minneplein en vragen zich af of het niet beter is om te herstarten in provinciale onder de naam KVK Ieper.

5. Hoe dicht staan we nu eigenlijk bij een fusie?

De beide besturen blijven voorzichtig en benadrukken dat een fusie nog niet in kannen en kruiken is. KVK Westhoek heeft op dit moment een kern van zeven blijvers en drie nieuwe spelers. Sassport Boezinge telt dan weer een ruimere kern van ongeveer 18 spelers. Bovendien is er nog onduidelijkheid over de reeks waarin de fusieploeg zal spelen. KVK Westhoek vecht tegen de degradatie in tweede nationale, terwijl Boezinge volop meedoet voor de prijzen in eerste provinciale. Bij een fusie zal het wellicht onder stamnummer 100 zijn van KVK Westhoek, zo kan de jeugd in Ieper verder blijven spelen op interprovinciaal niveau. De fusie moet nog groen licht krijgen van de algemene vergadering van KVK Westhoek. Die vergadering die een veertigtal personen telt staat op 13 april gepland en er moet daar een meerderheid gevormd worden. Komt de fusie er, dan zullen we meer te weten komen over de clubkleuren en de nieuwe naam. Als de fusie er niet komt, dan blijft alles zoals het is en kunnen beide ploegen misschien tegen elkaar spelen volgend seizoen in derde nationale. Wordt ongetwijfeld vervolgd!