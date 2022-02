Francky Vanlerberghe (KSKV Zwevezele A): “Thuismatchen geen voordeel”

Niettegenstaande er geen licentie werd aangevraagd voor het nationale voetbal doet KSKV Zwevezele A er alles aan om waardig afscheid te nemen.

“Ik heb enorm veel respect voor de vrijwilligers die het nog mogelijk maken dat er in Ronse kan gevoetbald worden”, zegt Francky Vanlerberghe, secretaris en gerechtigd correspondent van Zwevezele. “Hun voorzitter Patrick Decuyper, ex-ceo van Zulte Waregem en Antwerp, liet zich al enkele weken niet meer zien op zijn club. Het is daar een prachtige accommodatie. De spelers lieten zich ook niet meer zien zodat met de beloften werd gespeeld. Het werd een eenrichtingsmatch waarbij Ronse met een versterkte verdediging zijn uiterste best deed om zo weinig mogelijk doelpunten te slikken. Buiten de twee goals van onze topschutter Stan Braem slaagden ze erin.”

“Het werd dus een zuinige zege die ons alleen aan de leiding brengt. Lokeren-Temse volgt op drie punten en het is nu zaak de druk bij hen te leggen. Er volgen nu drie thuiswedstrijden tegen RC Gent, Zelzate en Merelbeke. Dat is echter enkel op papier een voordeel, want ons slechte veld komt onze speelstijl niet ten goede. Maar soit, dat moeten we erbij nemen.”

“Zondag komt RC Gent op bezoek. Dat we in de heenronde daar met 2-4 wonnen, wil niets zeggen. Tegen de leider zullen ze hun vel duur verkopen. Wij zullen vanaf minuut één met de juiste mentaliteit moeten spelen. Wij stoppen met het nationale voetbal, maar dat wil niet zeggen dat we de ambitie van voor het seizoen verloren zijn. Iedereen zal er alles aan doen om onze voorzitter Paul Degroote met een mooi geschenk te bedanken.”

Ondertussen vonden nog enkele spelers onderdak voor volgend seizoen: Leandro Depaepe trekt naar Knokke, Dirk-Jan Dewaegemaeker naar Winkel Sport en Thomas Timmerman naar Boezinge. (WD)

Zondag 28 februari om 15 uur: KSKV Zwevezele A – RC Gent.