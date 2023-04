Francky Lein (58) is voorzitter ad interim bij KVK Westhoek: “Duidelijkheid scheppen voor volgend seizoen”

Na het afspringen van de fusieplannen werden bij KVK Westhoek de koppen bij elkaar gestoken. Voorzitter Willy Lamaire (76) haakt af. Bestuurslid Francky Lein neemt de fakkel ad interim over. De zaakvoerder van De Witte Vlinder in Passendale wil weer alle neuzen in dezelfde richting krijgen.

De rust lijkt stilaan teruggekeerd in en rond het Crackstadion. Intussen maakt het bestuur werk voor volgend seizoen en schoof men Francky Lein naar voren als voorzitter ad interim. “We zijn achter de schermen volop bezig met de uitbouw voor volgend seizoen en dan is er toch duidelijkheid nodig”, zegt hij. “Er gaan verhalen de ronde dat er financiële afspraken niet werden nagekomen. Dit klopt niet, alles is correct. De spelers die een contract getekend hadden, komen hun engagement na en zijn ondertussen aangesloten. Sportief manager Koen De Bleeckere is op pad gestuurd om een valabele kern samen te stellen.”

Eerste jaar

Francky voelt zich in eerste instantie ondernemer en voetballiefhebber. “Het is nog maar mijn eerste jaar dat ik sponsor ben van KVK Westhoek nadat ik eerder per toeval ben ingerold. Een werknemer kende Willy Lamaire en ik heb veel vrienden en klanten in Ieper.”

“Sponsoring wil ik op een actieve manier doen. Zo kan ik de mensen en de club beter leren kennen. Ook wil ik waar nodig een handje toesteken, maar nu is het natuurlijk wel heel snel gegaan. Het is een teken van vertrouwen dat ze me nu naar voor schuiven al stelt deze titel van voorzitter ad interim in realiteit niet zoveel voor. Ik werk liever achter de schermen. Nu zullen we het puin ruimen en hopen we de oude garde ook weer mee te trekken in het verhaal. Er is hier en daar vertrouwen geschaad en hopelijk worden de brokken tussen de beide clans gelijmd. Richting volgend seizoen willen we met alle constructieve mensen aan boord het verleden analyseren en werk maken van de toekomst. Op dit moment voel ik steun uit vele hoeken. Het is cruciaal dat iedereen het belang van de club vooropstelt.”

Fusie

Francky Lein komt nog even terug op de mislukte fusie. “Als ondernemer stond ik achter het project. Mijn buikgevoel zei dat het goed zat en ik zou gesprongen hebben. Het zou dom zijn om de contacten zomaar weg te gooien, ik ben nog steeds van overtuigd dat schaalvergroting op alle niveaus een groot pluspunt is. Denk maar aan het vinden van medewerkers en sponsors.”

Definitief voorzitter?

Na de competitie zitten ze samen en willen ze een definitief bestuur vormen. “Of ik dan definitief voorzitter word? Wellicht niet, want die persoon moet bij voorkeur iemand zijn met een sterke band met de stad en de club. Iemand die het project kan belichamen. Bovendien wil ik deze bezigheid kunnen combineren met mijn bedrijf en gezinsleven. Ik ben de zaakvoerder van De Witte Vlinder in Passendale. In Passendale sponsor ik al 30 jaar en was ik 20 jaar actief als speler. Ons bedrijf stelt ongeveer 30 mensen te werk”, aldus de Roeselarenaar.