Broes Willem is de sleutel op de deur bij KSV Oostkamp

Jürgen Van Opstaele, de kersverse T1 van KSV Oostkamp, startte met een klinkende 3-0-zege tegen KVC Westerlo B. De week daarna, tegen het Harelbeke van de ex-Oostkampse coach Kurt Delaere werd serieus weerwerk geboden maar nipt verloren.

Naast Jürgen Van Opstaele in de dug-out zat de nieuwe T2 Olivier Verwilst. Deze assistent kent het huishouden door en door want voetbalde zelf ettelijke jaren op de Valkaart. De gasten verschenen serieus gehavend aan de aftrap. Arthur Devos, Arvid Lenihan, Loïc Ritière en Jari Timmerman waren geblesseerd, Louis Declerck geschorst. Broes Willem vond het allerminst leuk drie tegengoals te slikken maar kon zich verzoenen met de positieve mentaliteit van de ploeg. “Als verdediger baal je altijd bij een tegengoal. Dit is bij Milan Iket, één van de beste keepers uit de reeks, ook het geval. Harelbeke vind ik top, terwijl wij positie elf bezetten. Misschien kunnen we nog wat plaatsjes stijgen voor Nieuwjaar. Onze eerstvolgende opdracht is een thuismatch tegen Voorde-Appelterre, dat net evenveel punten telt als wij. Het kalenderjaar sluiten we af met een trip naar Westhoek, de huidige nummer zes. We hopen nog iets te sprokkelen in december en dan mogen de nieuwe trainers hun stempel drukken tijdens de winterstop.”

Voetbalthuis

“Stijn Desmet en Kenneth Dhondt vertrokken, Jürgen Van Opstaele en Olivier Verwilst arriveerden. Wij spelers zagen die trainerswissels niet aankomen. Elke coach hanteert een andere aanpak. Beschikten onze vroegere trainers niet over het DNA van Oostkamp? Wat wil dat zeggen? Met om het even welke sportieve baas werk ik voorbeeldig samen. Door omstandigheden werd ik kapitein van mijn schitterende vereniging. Wie ook die armband mag omgorden, onze ware kapitein blijft Arvid Lenihan. Deze prachtmens ligt nu al zo lang in de lappenmand. Ik hoop echt dat hij nog aan voetballen toekomt.”

“Zelf werd ik gevormd bij Club en Cercle. Na Oostnieuwkerke en Winkel Sport heb ik hier mijn voetbalthuis gevonden. Telkens weer geniet ik als ik in die schitterende accommodatie toekom. En nu nog de resultaten. Wij zullen er alles aan doen om iets meer te oogsten.” (JPV)