Blijft Bram Lucker bij KVK Westhoek?: “Zou graag driejarenplan realiseren bij deze club”

Bram Lucker (41) nam even de tijd om alles op een rijtje te zetten maar is mits enkele voorwaarden bereid om aan boord te blijven als kapitein van het schip KVK Westhoek.

“Ik heb alles even laten bezinken en veel gesproken met de spelers”, vertelt hij. “Op vlak van geloofwaardigheid vond ik het voor mezelf niet correct om bij de eerste de beste tegenslag de handdoek in de ring te gooien. Een tegenslag bevat vaak het zaad van iets positiefs. Westhoek is een mooie club en mijn zoon kwam altijd graag mee naar de matchen.”

Powerpoint

Lucker maakte een powerpoint om zijn visie uit te leggen. “Ik hoop dat ik de kans krijg om mijn driejarenplan te realiseren. Ik ga geen uitdaging uit de weg, want dat zal het ongetwijfeld zijn. Het is voor mij belangrijk dat ik niet meteen zal worden afgerekend, mocht het sportief minder vlot verlopen dan verwacht. Concreet wil ik in het driejarenplan toewerken naar een sportief competitieve kern, waarbij we stelselmatig eigen opgeleide spelers kunnen lanceren. Deze kern moet zowel in tweede als in derde amateur kunnen meedraaien. Aangezien quasi de volledige beloftenploeg vertrekt, zal het doorstromen van eigen jeugd volgend seizoen niet makkelijk te realiseren zijn. De beloften zullen grotendeels uit de huidige U17 bestaan. Het is cruciaal dat we hen volgend jaar goed omringen en hen dan het seizoen erop klaarmaken voor het grote werk. Daarnaast moeten we werk maken van een verdere uitbreiding van de kern voor volgend seizoen, maar ook nadenken welke profielen we de volgende jaren willen. Ik hoop dan ook wat inspraak te hebben in die keuzes. Dit plan ligt nu voor bij het bestuur en ze zullen binnenkort terugkoppelen”, aldus de Roeselarenaar, die leerkracht is in het buitengewoon onderwijs. (API)