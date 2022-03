Axel Harinck ruilt KSCT Menen in voor KM Torhout

KM Torhout heeft een zesde inkomende transfer voor komend seizoen gerealiseerd. De 28-jarige aanvallende middenvelder Axel Harinck komt over van tweedenationaler KSCT Menen en tekent voor één seizoen.

Harinck zette zijn eerste voetbalstapjes op zes jaar bij Desselgem, trok één jaar later naar Racing Waregem en vanaf 2003 zette hij zijn opleiding verder bij clubs uit de hoogste afdeling. Zeven jaar bij Club Brugge en dan twee jaar bij Cercle Brugge, waar hij bij de U19 acteerde. In 2012 haalde AA Gent hem daar weg en hij bleef er twee jaar tot én met de U21. Doorstoten lukte niet en zo trok hij in 2014 naar Winkel Sport en daarna twee jaar naar KSCT Menen. Harelbeke haalde hem weg, KM-trainer Didier Degomme kent hem nog van dat seizoen.

In 2020 keerde hij terug naar Menen, waar hij zelfs onlangs bijtekende. Door de financiële problemen en het feit dat KSCT Menen zich terugtrekt op het nationale niveau was hij transfervrij en was Didier Degomme er als de kippen bij om de Izegemnaar binnen te halen. Harinck was ook jeugdinternational bij de nationale jeugdploegen (1 selectie bij de U17, 2 bij de U18 en 5 bij de U19). Harinck is de 20ste speler die vast ligt voor KM Torhout.

KM, dat vorig weekend na de nederlaag bij Vigor Hamme zijn tweede plaats verloor aan FC Lebbeke, hoopt nog steeds via de eindronde naar tweede nationale te geraken. Doelman Stijn Ampe, die geen nieuw contract wou na de komst van Brecht Laleman, heeft intussen een nieuwe bestemming gevonden voor volgend seizoen: hij trekt naar eersteprovicialer Sassport Boezinge. (DACH)