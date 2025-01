Alessio Staelens (SK Roeselare) blij dat hij weer voetballer is: “Doelpunt was leuk extraatje”

Een wisselvallige eerste en een overtuigende tweede helft. SK Roeselare speelde op het veld van hekkensluiter RC Gent (1-3) een wedstrijd met twee gezichten, maar het voetbalde zich uiteindelijk toch met veel overschot naar de drie punten.

“Ondanks dat het in Gent al na drie minuten 1-0 stond, liep het in de eerste helft zaterdag inderdaad niet zo goed”, bekent Alessio Staelens (30), die zich in Gent voor de eerste keer in de wit-zwarte kleuren mocht hijsen. “Vooral bij hun gelijkmaker hadden we veel beter moeten doen. Gelukkig scoorden we in de tweede helft even snel als in de eerste. Bij de jonge Ratjes brak daarna de veer en in het laatste halfuur waren we heer en meester.”

“Ik ken de reeks nog een beetje van vroeger”

“Een fijne binnenkomer. Mijn laatste wedstrijd bij Deinze dateerde al van een goeie twee maanden geleden. Dat ik meteen scoor? Een leuk extraatje hé. Ik trof wat later de paal. Het hadden er dus ook twee kunnen zijn. (lacht) Nee serieus, ik vond de wedstrijd zeer goed meevallen. Ook het niveau. Natuurlijk is er een verschil met het voetbal in 1B. Maar ik ken de reeks nog een beetje van in mijn periode bij Knokke, waarmee ik ooit één seizoen in de tweede afdeling speelde.”

“Het zal in geen enkele match vanzelf gaan. Ook zondag niet. Dan trekken we naar Gullegem. Een lastige wedstrijd, op een klein veld en tegen een ploeg die de punten hoognodig heeft. Ik hoop op een geslaagd weerzien met Jannes Vansteenkiste, met wie ik het bij Deinze goed kon vinden. We gaan er alles aan doen om hem van de drie punten te houden.”

Vertrek Guenoune

Verrassend nieuws zondag: Chems-Eddine Guenoune (27), tegen Torhout twee weken geleden nog goed voor de winning goal, sloot zijn hoofdstuk af bij Roeselare en keerde per direct terug naar Westhoek, de club waarmee hij vorig jaar promoveerde. De Fransman viel in Gent naast de kern, doordat er in de nationale reeksen minstens drie spelers van -23 jaar in de selectie moeten zitten. Ook Aron Defevere, vorig seizoen speler van het jaar op Schiervelde, ontbrak hierdoor in Gent op het appel.