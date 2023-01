Yani Desmet trekt met Racing Waregem naar de leider: “In principe starten wij als underdog”

Racing Waregem stond voor een zware week met de verplaatsing naar Boezinge, de thuismatch op woensdagavond tegen Zedelgem en met als afsluiter zaterdagavond de trip naar leider Wevelgem. Op Boezinge werd zwaar verloren, maar De Rassing zette met 3-1 orde op zaken tegen Zedelgem. Slaagt het er zaterdagavond opnieuw in om Wevelgem punten af te snoepen?

“In de eerste ronde lieten wij in sommige matchen punten liggen omdat wij vergaten te voetballen. Jammer, want als wij met ons normale spel uitpakken, kunnen wij de meeste tegenstanders zeker aan. Wij waren echter duidelijk aan het groeien naar het einde van de heenronde en even leek de top vijf zelfs binnen het bereik”, blikt verdediger Yani Desmet terug.

Overdreven cijfers

“Na een zwakke match verloren wij echter op Diksmuide en zondag zelfs met zware 4-0 cijfers op het veld van medeleider Boezinge. Dat was zonder twijfel de sterkste ploeg waar wij dit seizoen al tegen speelden. Wij stonden snel met twee goals in het krijt, telkens na een corner. Wij reageerden en de ref moet de bal altijd op de stip leggen na een overtreding op Christiaens. Vlak na de pauze zagen wij de aansluitingstreffer stranden op het doelhout. Gaat die bal binnen, dan zie ik ons zeker nog terug keren, want ruim een halfuur waren wij de best voetballende ploeg. Uiteindelijk werd het 4-0 waarmee fel overdreven cijfers op het bord stonden.”

“Dus wisten we wat ons te doen stond tegen Zedelgem. Het was al de derde keer dit seizoen dat wij tegenover mekaar stonden. In de Croky Cup wonnen wij met 2-3 en in de heenmatch haalden wij het met 1-3. Die resultaten betekenden zeker geen garantie op een derde succes, maar onze sterke tweede helft op Boezinge gaf ons toch een pak vertrouwen. En wij klaarden de klus”, vervolgt Yani.

Ideale aanloop

“Die driepunter zou een ideale aanloop moeten betekenen voor de trip naar medeleider Wevelgem City. In principe starten wij daar als underdog, maar in de heenmatch was dat ook al het geval en zelfs met twee doelpunten in het krijt slaagden wij er toen nog in om een 3-3 te laten optekenen. In de eerste competitiehelft waren wij daarmee één van de weinig ploegen die er in slaagden om het bij momenten ongenaakbare Wevelgem punten af te snoepen. Ook op Wevelgem spelen wij op kunstgras, maar de Wevelgemnaars genieten een sterke thuisreputatie. Dat zal ons echter niet beletten om voor een stevige repliek te zorgen en hopelijk met evenveel succes als in de thuismatch.”

“Wij hopen nog altijd op een stek in de top vijf en die is nu weer iets verder weg dan een paar weken geleden. De komende matchen zullen duidelijk moeten maken of wij die ambitie mogen koesteren. Wij recupereren Van Fleteren, die vorig weekend ziek was en daarmee staan wij weer compleet”, rondt Yani Desmet af. (ID)

Zaterdag 14 februari om 19 uur: SV Wevelgem City A – Racing Waregem