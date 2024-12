Wouter Verrote duimt nog steeds voor ereplaats met SV Wevelgem City

Het kerstrapport van SV Wevelgem City oogt niet schitterend. De Vlassers van T1 Pascal Mestdagh moeten zich voorlopig met een bescheiden zevende plaats tevreden stellen. Wevelgem was de vorige seizoenen meer gewoon. “Maar we zijn nog lang niet uitgeteld om mee te doen voor de prijzen”, houdt voorzitter Wouter Verrote er de moed in.

SV Wevelgem City dat nog niet zo lang leden met twee opeenvolgende titels kon pronken moet zich momenteel met minder tevreden stellen. “De terugval dateert niet van vandaag”, voegt Wouter Verrote er aan toe. “Ook vorig seizoen was het vet al van de soep. Het klopt dat we momenteel onder de verwachtingen blijven. Voor het seizoen op gang werd geschoten dachten we dat we gewapend waren voor een topvijfplaats. Voorlopig wordt ons dat niet gegund. Maar wat niet is kan nog komen. Door de door de vele geblesseerden ging onze start volledig de mist in. Nog steeds moeten we enkele sterkhouders missen. Desondanks moeten we beter kunnen dan onze huidige zevende plaats. Tenslotte beschikken wij over een ruime kern en hebben als eerste leider Rumbeke over de knie gelegd.”

Ereplaatsen

“Toen we de volgende speeldag ook op Ardooie gingen winnen, dacht ik dat we gelanceerd waren. Maar de verrassende nederlagen tegen Jong Male en op Club Roeselare zetten ons opnieuw met de voeten op de grond. Ik wil niemand met de vinger wijzen. Winnen of verliezen doe je tenslotte samen.” Rumbeke is goed op weg naar de titel, Boezinge naar de tweede plaats. Maar voor de andere ereplaatsen wordt het nog best spannend. Zaterdag met de komst van de nummer vier RC Waregem staat Wevelgem voor een belangrijk treffen. Bij winst van Wevelgem zetten de paarshemden hun ambities voor een eventuele eindrondeticket kracht bij. “Winnen tegen Waregem zou een mooie afsluiter zijn van het jaar 2024”, hoopt Wouter Verrote. “Om dan na de winterstop op kruissnelheid te geraken. Als we daar in slagen, kunnen we er nog een geslaagd seizoen van maken. Binnen de kortste tijd starten we de gesprekken met trainers en spelers. Van onze kant zijn we heel zeker niet ontevreden over onze sportieve staf. En ook de sfeer zit goed. Alleen moeten we meer regelmaat in onze resultaten krijgen”, besluit hij. (AV)

Zaterdag 14 december om 19 uur: SV Wevelgem City – RC Waregem.