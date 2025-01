Ward Maerten nog steeds ongeslagen met Boezinge A

Sassport Boezinge A blijft ook na 18 speeldagen onklopbaar in eerste provinciale. Met 44 op 54 moeten ze wel nog steeds KSV Rumbeke voor zich dulden. Komende zaterdag volgt een verplaatsing richting KWS Houthulst A.

Ward Maerten kwam samen met zijn neef Olivier Sohier over van KFC Poperinge. In het begin moest Ward even wennen aan zijn nieuwe omgeving, maar de laatste maanden is hij stilaan onmisbaar in het elftal van Dylan De Winter. “Het duurde enkele matchen voor ik in de basis stond”, bevestigt Ward (26). “Er is natuurlijk een niveauverschil met tweede provinciale, maar ik heb mijn keuze nog geen seconde beklaagd. Olivier kende ik al goed en ook met Ibe Duflou en Kevin Chateau speelde ik nog samen in Poperinge. Het is een geslaagde overstap en ik kan af en toe mijn steentje bijdragen via een doelpunt.” Vorig weekend werd KRC Waregem geklopt met 2-1. “Net als Olivier kon ik scoren, dat deden we al eerder tegen Rumbeke. We kwamen 2-0 voor, maar slikten snel de aansluitingstreffer. Er was nog even wat druk van Waregem, maar we kwamen nooit echt in de problemen. Zaterdag volgt een van onze kortere verplaatsingen, richting Houthulst.”

Rumbeke

Boezinge is nu al 18 matchen ongeslagen: 13 zeges en 5 gelijke spelen. Rumbeke heeft vijf verliespunten minder (een nederlaag en een gelijkspel). “Ik denk dat we aan elkaar gewaagd zijn. Dat zagen we ook in ons onderling duel. In maart volgt er nog een topper en hopelijk kunnen we het Rumbeke nog moeilijk maken. We willen verder doen op ons elan en die ongeslagen reeks begint wel te leven”, zegt Ward, die aan boord blijft. “Ik heb weinig nood om nu te veranderen. Onze coach vertrekt wel. Hij maakte duidelijk dat hij zijn hart wilde volgen en daar hebben we alle begrip voor. We hopen dat zijn opvolger hetzelfde type is”, aldus Ward, die vorig seizoen bij KFC Poperinge speelde. “Dit seizoen speel ik op de tien, iets hoger dan de voorbije jaren. Ik amuseer me wel op die nieuwe positie. Mijn broer Jasper speelt nog steeds in Poperinge en ik woon er nog. Het was een mooie periode, maar ik was toe aan iets nieuws.” (API)

Zaterdag 25 januari om 19 uur: KWS Houthulst A Sassport Boezinge A.