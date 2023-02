Voorzitter Patrick Allegaert over ambities Deerlijk Sport (1): “Wij willen graag in de top vijf eindigen”

Deerlijk Sport blijft mooi meedraaien in de top vijf en zondag ontvangt het leider Wevelgem. “Ik ben ervan overtuigd dat we het nodige weerwerk zullen bieden”, klinkt het bij voorzitter Patrick Allegaert.

“Wij speelden een sterke eerste ronde waarin wij doorgingen op het elan van vorig seizoen. Even hadden wij een dipje, maar dat kwamen wij ondertussen weer te boven”, blikt voorzitter Patrick Allegaert terug. “We draaien nog altijd mee in de top vijf en daarmee overtreffen we de stoutste verwachtingen. Wel is het onze bedoeling om in die top vijf te blijven staan tot het einde van het seizoen. Lukt het niet dan is er geen man overboord en blijft het een schitterend seizoen dat wij afwerken. Eén van de mindere matchen was onze derby op Racing Waregem, in feite was er van een echte wedstrijd nooit sprake en de neutrale toeschouwers zullen daar niet veel aan gehad hebben. Jammer genoeg verloren we die partij, maar wij deden het wel beter tegen kleppers als Blankenberge en Diksmuide, concurrenten voor de top vijf. In beide uitmatchen speelden we gelijk en dat is toch wel een sterk resultaat. Op Diksmuide kon het zelfs een driepunter geweest zijn. De eerste helft was voor Diksmuide, maar onze prima doelman hield ons in de race. Na de pauze namen wij het commando over, versierden een resem kansen, maar konden die onvoldoende benutten. De eerste helft voor Diksmuide, de tweede voor ons, ik kon mij zeker verzoenen met dat gelijkspel.”

“Zondag ontvangen we Wevelgem en hun kwaliteiten kennen wij maar al te goed. Vorig seizoen waren ze een klasse te sterk voor de concurrentie en ook nu prijken ze niet voor niets aan de leiding. Op Wevelgem kwamen wij na een 0-2 voorsprong dicht bij een driepunter, maar Wevelgem zette de situatie in een sterke tweede helft nog recht. Het wordt opnieuw een zware dobber en het is jammer dat wij naast de geblesseerde Dierick, die wij door een schouderbreuk tot het einde van het seizoen missen, het ook zonder de geschorsten Honoré en Manderick moeten doen. De trainer zal weer het nodige puzzelwerk hebben. Los daarvan ben ik ervan overtuigd dat wij leider Wevelgem het nodige weerwerk zullen bieden.”

Voor volgend seizoen trok Deerlijk Sport Zito Botoen en Michiel Rollez (Harelbeke), Pieter Planckaert (Zwevegem), Robbie Bolombo (Beselare) en Maxim Vandendriessche (vrije speler) aan. Vertrekkers zijn: Maxime Goeminne (Nokere-Kruishoutem), Benjamin Vandekerckhove (Avelgem), Guillaume Willequet (Bissegem), Jessy Lebsir (Lowingen), Maxime Vandenbulcke (Stasegem), Sian Oosterlinck (RC Lauwe) en Mathieu Demeyere. (IVD)