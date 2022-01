Trainer Kurt Vercamp (SK Roeselare-Daisel) over spelers die komen en gaan: “Transfers beginnen veel te vroeg”

SK Roeselare-Daisel ziet heel wat spelers vertrekken, maar ondertussen tekenden ook al zeven spelers bij, zijn er vijf nieuwelingen en worden vier jongeren doorgeschoven naar de A-kern. “En we zijn uiteraard nog bezig met spelers, maar waarom moet dit allemaal zo vroeg gebeuren in het provinciaal voetbal? We zijn amper halfweg het seizoen!”

Het zijn drukke tijden op Schiervelde. Er is niet enkel het eerste elftal, maar ook voor de jeugd moest het interprovinciaal label opnieuw behaald worden. Daar had huidig hoofdtrainer Kurt Vercamp als TVJO al heel wat ervaring mee. “Maar eerlijk: bij de elite zit je op dit vlak in een zetel. Er steekt nu heel wat meer werk in het behalen van het label op interprovinciaal niveau. Maar met heel wat mensen hebben we er veel uurtjes in gestoken en we hopen uiteraard het label voor de komende drie jaar opnieuw beet te hebben.”

De druk onderschat

Maar ook bij het eerste elftal is het alle hens aan dek. De jongste weken sijpelde door dat heel wat spelers andere oorden zouden opzoeken. En dat is ook effectief het geval. “Ik ben daar wel van geschrokken, zeker van het tijdstip waar het allemaal begint. In oktober zitten ze al aan de mouw te trekken van je spelers, terwijl nog geen derde van het seizoen gespeeld is. Dat er ook bepaalde jongens weg willen, is normaal. Niet voor iedereen heeft het seizoen gegeven wat ervan verwacht werd, velen hebben ook de druk onderschat die komt kijken bij het spelen bij Roeselare.”

Charly Allard en Lennert Vansteenkiste hadden we zeker willen houden

“Je kunt ook niemand tegenhouden op dit niveau. Maar er zijn twee spelers die we er echt graag hadden bij gehouden. Charly Allard trekt naar SV Wevelgem, met zijn ervaring en rust op en naast het veld had hij zeker zijn plaats gehad in de ploeg voor volgend seizoen. Charly heeft een drukke job en wil iets minder trainen. Verder hadden we ook zeker Lennert Vansteenkiste graag bij ons gehouden. Bij zijn nieuwe ploeg krijgt hij blijkbaar een basisplaats gegarandeerd. Dat doe ik bij niemand. Iedereen die we bij onze kern halen of houden krijgt van mij het vertrouwen, maar niemand is honderd procent zeker van zijn plaats.”

Arne Sabbe naar Club Roeselare

Het rijtje spelers dat de club verlaat is ondertussen vrij lang: Charly Allard, Jonas Roose en Kjell Vanmaele (allen Wevelgem); Aaron Couckuyt, Lennert Vansteenkiste en Monssef Znagui (allen WS Lauwe); Lennert Lingier en Arthur Vanhoucke (KRC Lauwe), Gianni Lingier (Wervik), Jelle Popelier (Lendelede), Kenneth Deceuninck en Jordi Loncke (beiden Boezinge). Ook Yannick Duyck en Mateo Robbe vertrekken, maar hun bestemming is ons nog niet bekend. “En doelman Arne Sabbe trekt naar Club Roeselare”, voegt Kurt er nog aan toe. Dus moet er qua keepers zeker nog wat bij.

Eerste doelman Anthony Degrendel verlengde ondertussen al, net als verdedigers/middenvelders Maxime Vandelannoitte, Robbe Bakelandt en Mathieu Demeulenaere en spits Emilio Coudron. “Ook spits Sven De Rechter en middenvelder Jenci Dejonghe blijven aan boord.”

Snelheid en neus voor goals

Verder zijn ook de eerste nieuwkomers bekend, er daarbij haalde men toch wat jongens met een KSVR-verleden. Baptiste Schmisser (SK Oostnieuwkerke), Gregory Hermans (Sparta Heestert), Aron Defevere (FC Gullegem) en Joppe Van Heuverzwyn (Sassport Boezinge) zetten al hun krabbel. “Schmisser brengt een schat aan ervaring mee en onderschat hem ook niet aan de bal, Defevere is een jongen die er altijd staat, Hermans heeft de gave om makkelijk te scoren en Van Heuverwyn brengt snelheid”, resumeert de oefenmeester. “We zijn uiteraard met nog spelers bezig, maar we brengen dat pas uit als het effectief rond is en ook hun eigen ploeg op de hoogte is.”

Ook Gianni Derieuw is straks nieuw. “Hij speelde lang in de nationale reeksen, komt nu van SCT Menen, maar woont ondertussen in Roeselare.”

Jongeren doorschuiven

Maar ook in eigen rangen ziet men heel wat talent rondlopen. “Ik heb jaren geijverd om meer jeugd te laten doorschuiven naar het eerste elftal, het zou vreemd zijn mocht ik het zelf niet doen nu we de kans krijgen. Vier jongens hevelen we over uit de jeugd: Jelle Vanhulle (linkerflank), Rune Libbrecht (centrale middenvelder) en aanvallers Tristan Prinsier en Tristan Dubus. “Maar er kloppen nog gasten aan de deur en die zullen we met plezier open zetten.”