Timon Bogaert (KFC Varsenare): “Eerste provinciale ligt me wel”

KFC Varsenare ging nipt onderuit tegen het altijd gevaarlijke Boezinge en gaat het nieuwe kalenderjaar in als negende in het klassement. Het blijft hoe dan ook een prestatie die kan tellen. Eigen jeugd wordt klaargestoomd voor het grote werk.

Timon Bogaert voetbalde acht seizoenen bij de jeugd van KM Torhout. Na twee jaar Wingene kwam hij aan in Varsenare en blonk uit in de reeks U17 en U19. “Al vroeg volgde coach Wesley Bonamie van de B-ploeg me op de voet en als piepjonge voetballer mocht ik al bij hem stage lopen in klimmen en dalen. Vorig kampioenschap slaagden we erin de titel te veroveren, maar toen al wist ik dat de promotie naar KFC Varsenare A zou volgen. Ik trainde met de jongens uit eerste provinciale mee op dinsdag en stak heel veel op van toenmalig T2 Steven Lampo. Dankzij die oefensessies kon ik vrij vlug het niveauverschil tussen vierde en eerste provinciale overbruggen. Trouwens, als ik op donderdag opnieuw met mijn vrienden van Varsenare B trainde amuseerde ik me evenzeer hoor. Op dat vlak toonde ik me heel flexibel.”

“De voorbije speeldagen kreeg ik een basisstek toegewezen. In Boezinge startte ik niet, maar mocht ruim een kwartier invallen. Vanaf het prille begin wist ik het: het komt erop aan leergeld te betalen. Hoe dan ook eerste provinciale ligt me wel. Naast mijn schoenen zal ik niet lopen. Mijn schitterende vrienden doen het prima in derde provinciale met KFC Varsenare B. Natuurlijk mis ik hen, maar welke gast van net 20 jaar oud krijgt dergelijke kans?”

Stevig doortrainen

“Het komt er nu op aan stevig door te trainen op de momenten die de coach aangeeft. We moeten al op 11 januari opnieuw in competitie aantreden. Nummer drie Zwevegem Sport wordt onze eerste verplaatsing en daarna volgt de zo belangrijke derby in eigen huis tegen Excelsior Zedelgem. Over onze huidige stand in de klassering kan ik niet veel kwijt. Na een paar maanden ben ik nog niet in staat om de opponenten in te schatten. Mijn focus ligt op luisteren, stelen met mijn ogen en gedisciplineerd de opdrachten uitvoeren. Kom ik in het elftal, dan volg ik het advies van onze kapitein Pieter Geldof of zijn leeftijdsgenoten”, besluit Timon Bogaert. (JPV)