Thibault Degomme (KSK Oostnieuwkerke 1) wil afscheid nemen met behoud: “We hebben weer bewezen dat we geen ploeg zijn om te zakken”

In eerste provinciale drukt coach Romain Haghedooren duidelijk zijn stempel op KSK Oostnieuwkerke. Na Nieuwjaar boekte het een mooie zeven op negen, vorig weekend werd maar heel nipt verloren in een spektakelwedstrijd op Zedelgem met 4-3. Dat is de toekomstige club van Thibault Degomme.

“Vorig weekend konden we tot twee keer toe een achterstand ophalen”, blikt de 21-jarige Thibault Degomme terug. “In een mindere periode kort na de pauze wist Zedelgem uiteindelijk twee goals uit te lopen. Er kwam weer spanning in de match na de aansluitingstreffer via een vrijschop, maar finaal bleven we toch met lege handen achter. De ontgoocheling was heel groot, want na dergelijke prestatie verdien je zeker niet te verliezen. We hebben opnieuw bewezen dat Oostnieuwkerke geen ploeg is om te zakken. Er zijn veel mindere ploegen in deze reeks dan wij.”

Belangrijk duel

Zaterdag wacht een belangrijke afspraak met Racing Lauwe, het nummer 12 uit de klassering. “Deze match kan wel eens bepalend zijn voor onze toekomst. De heenwedstrijd verloren we heel nipt met 3-2 na een tegendoelpunt in de slotseconde. Dat moment ligt bij iedereen nog fris in het geheugen. Thuis zijn we echter veel beter dan uit, dat sterkt ons vertrouwen op een mogelijk nieuw puntengewin. Het is wel jammer dat Aaron Couilleit geelgeschorst is en Emile Vandeputte geblesseerd is. De rest is opnieuw inzetbaar.”

Volgend seizoen speelt Thibault dus voor Zedelgem. “Velen denken dat het mindere seizoen van Oostnieuwkerke aan de basis ligt van mijn vertrek na één jaar, maar dat is het totaal niet. Ik zie het zelfs als een leerrijk jaar als youngster van de ploeg. De reden van mijn verhuizing naar Zedelgem is dat ik dichter bij huis wilde voetballen. In de zomer zal ik zelfs van Veldegem naar Zedelgem kunnen fietsen voor een training”, aldus de centrale verdediger. (SBR)

Zaterdag 19 februari om 19 uur: KSK Oostnieuwkerke – RC Lauwe.