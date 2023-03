Thibauld Coeman (racing waregem – 1) op bezoek bij oude bekende: “Blij weerzien met Mathieu Demets op Racing Lauwe”

Racing Waregem kende even een dipje met amper een punt in vier matchen. Ondertussen is de Rassing weer aan de beterhand en het knokte zich met tien man naar een mooi gelijkspel tegen Boezinge.

“Het is een seizoen met hoogtes en laagtes, waarbij de prestaties in onze thuismatchen in schril contrast stonden met sommige uitmatchen”, stelt Thibauld Coeman, die het tweede doelpunt scoorde tegen Boezinge. “Tot een paar weken geleden waren we op eigen veld nog altijd ongeslagen, maar dan werden we gevloerd door WS Lauwe, waar we ook al verloren in de eerste ronde. Jammer dat we het seizoen niet konden rond maken zonder thuisnederlaag. Er zat zeker een gelijkspel in tegen WS Lauwe. De nederlaag tegen een weliswaar sterk Lauwe vormde het sluitstuk van een zwakke periode met matchen tegen Moen, Jabbeke en Varsenare. Daarbij slaagden we er enkel tegen Jabbeke in om op eigen veld een gelijkspel af te dwingen. Ondertussen gaat het gelukkig een stuk beter. De nederlaag tegen WS Lauwe zetten we recht met een ruime zege tegen Meulebeke en ook op Veurne wonnen we. Vorig weekend tekenden we op eigen veld alweer voor een sterke prestatie tegen Boezinge. Voor die wedstrijd misten we nochtans stevige kleppers als doelman Tjorven Raevens, Victor Christiaens en Denzel Van Fleteren. We startten goed en namen de leiding langs Denoulet. Vlak na de rust kregen we een cruciale fase met een strafschop voor Boezinge, maar die werd gestopt door Robbe Santens. Een paar minuten later stelde Boezinge dan toch gelijk en het zag er zeker niet goed uit toen we rond het uur met tien vielen na een tweede gele kaart. Een paar minuten later scoorde ik en we gingen de slotminuten in met die krappe voorsprong. Jammer genoeg slikten we nog de gelijkmaker. Een punt tegen Boezinge is echter geen slecht resultaat.”

Zware dobber

“Na onze zeven op negen willen we natuurlijk meer, maar we beseffen dat het een zware dobber wordt op Racing Lauwe. Thuis haalden we het vrij gemakkelijk met 3-0, maar de Lauwenaars zijn in een felle degradatiestrijd gewikkeld en ze zullen er alles aan doen om thuis de drie punten te pakken. Voor ons wordt het een weerzien met Mathieu Demets. Hij voetbalde vorig seizoen bij ons en tijdens de jongste match van Lauwe op Varsenare had hij met drie assists blijkbaar een groot aandeel in de 2-3 overwinning. Lauwe zal ongetwijfeld vertrouwen putten uit die driepunter, maar we zullen daar zeker onze voet naast zetten en proberen verder te bouwen aan onze goeie reeks. We willen immers nog voor een mooi einde seizoen zorgen, hoewel we nog moeilijke matchen krijgen tegen Blankenberge, Heestert, Diksmuide en Oostnieuwkerke.” (ID)

Zaterdag 25 maart om 18.30 uur: Racing Lauwe Racing Waregem.