T2 Andy Colpaert zet met Sassport Boezinge eindspurt richting eindronde in: “Elke match aanvatten als een finale”

Roeselarenaar Andy Colpaert is al ettelijke jaren de vaste T2 van coach Angelo Paravizzini. Met Sassport Boezinge zetten de boezemvrienden zaterdag in de thuismatch tegen WS Lauwe de eindspurt richting eindronde in.

Met het 0-0-gelijkspel van vorig weekend tegen SK Roeselare-Daisel schiet Sassport in het klassement niet zo heel veel op. Hoog tijd om weer met de zege aan te knopen.

“We kwamen zaterdag nog goed weg, want onze keeper Justin Vanbrabandt ranselde in de slotminuten nog een penalty uit zijn doel”, zegt de 45-jarige Colpaert. “Het is duidelijk dat we tegen WS Lauwe de weg naar het doel zullen moeten vinden en de drie punten thuis houden. Lauwe beschikt over veel aanvallend vermogen en hun coach Maxim Vandamme is iemand die overal resultaten weet neer te zetten. Zelf hebben wij de voorbije weken al te veel punten laten liggen. Het is nu tijd om die wisselvalligheid achter ons te laten en enkele zeges op rij te pakken. Nu leider Wielsbeke een moeilijke periode kent, lijkt alles weer mogelijk. Er zijn nog acht wedstrijden, elke match moeten we nu aanvatten als een finale.”

Andy Colpaert en Angelo Paravizzini begonnen hun trainersloopbaan bij KVC Wingene, en zijn ondertussen aan hun derde seizoen bij Sassport bezig.

Vijftien jaar chemie

“We kennen elkaar nu al een vijftiental jaar, en de chemie tussen ons is er nog altijd”, gaat Colpaert verder. “Para is een veeleisende en ambitieuze coach, en daar kan ik mij volledig in vinden. Het zit er bij ons ingebakken om het maximum uit een kern te halen en voor het hoogst haalbare te gaan. In die zin is de eindspurt richting eindronde voor ons en Sassport een uitdaging die we succesvol willen afronden.” (TVI)

Zaterdag 5 maart om 18.30 uur: Sassport Boezinge – WS Lauwe