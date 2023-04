SV Wevelgem City op kop in eerste provinciale: “De titel nu nog uit handen geven zou doodjammer zijn”

Vanaf komend weekend zitten we volop in de finale van het seizoen. Wevelgem begint op koppositie aan zijn drie laatste wedstrijden. De jongens van T1 David Decock staan ondanks de nederlaag tegen Varsenare nog steeds aan de leiding, en tellen één punt meer dan het achtervolgend duo WS Lauwe en Boezinge. “Het zou doodjammer zijn mochten we alsnog naast de titel grijpen”, hoopt de 39-jarige Frederik Declercq straks af te zwaaien met een dikke prijs.

Frederik Declercq hangt straks de voetbalschoenen definitief aan de haak. De Meulebekenaar wil dat in schoonheid doen. “Liefst met een titel”, kijkt de centrale verdediger er reikhalzend naar uit. “Mijn drie titels bij KV Kortrijk, Ingelmunster en Wevelgem waren de absolute hoogtepunten in mijn lange en geslaagde carrière. Ook aan mijn doelpunt van op de eigen helft met Ingelmunster tegen Ninove was een moment om in te kaderen. Het zou schitterend zijn mocht ik nog een vierde titel kunnen toevoegen aan mijn palmares. Zoals de zaken er nu voorstaan, is het best mogelijk dat het op de laatste speeldag aan huis tegen Boezinge om de titel gaat. Hopelijk kan die wedstrijd op zaterdagavond gespeeld worden. Op zondag 30 april staat de plechtige communie van mijn dochter gepland en dat wil ik voor geen geld ter wereld missen.”

Hoe dan ook, zelfs als Wevelgem zich tot kampioen kroont, verzaakt het aan de promotie naar derde afdeling. “Dat is een beslissing van het bestuur”, reageert Frederik Declercq. “Die mensen weten waarmee ze bezig zijn. Ze hebben een visie uitgestippeld waar ze niet van afwijken. Als speler hebben wij ons daar niet in te moeien.”

Gezin

Ten huize Declercq staat al meer dan 20 jaar alles in het teken van het voetbal. “Het is mooi geweest”, besluit Frederik Declercq. “Begonnen bij Kachtem, heb ik daarna schitterende momenten beleefd bij Ingelmunster, Harelbeke, WS Lauwe, Oudenaarde, KV Kortrijk, Deinze, SV Roeselare, Mandel en Torhout, om mijn carrière met drie prachtige seizoenen af te sluiten bij Wevelgem. Nu is het de hoogste tijd om meer tijd te besteden aan mijn gezin. Mijn dochter speelt volleybal bij Avelgem, mijn zoon treedt in de voetbalsporen van zijn vader bij Ingelmunster. En ook mijn vrouwtje heeft me in al die jaren dat het voetbal voorrang genoot, vaak moeten missen. De hoogste tijd om samen te genieten is aangebroken.” (AV)

Zaterdag 15 april om 19.30 uur: SV Wevelgem City-Jabbeke.