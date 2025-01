SV Wevelgem City beleeft moeilijk seizoen: “Een prijs zit er niet meer in”

Eersteprovincialer SV Wevelgem City opende het nieuwe jaar in mineur. Het verloor vorige zaterdag met 1-3 van het bescheiden Ardooie. Wevelgem moet het momenteel met een ondermaats rapport van 22 op 54 stellen. In het verleden waren de Vlassers veel meer gewoon.

Wie dacht dat Wevelgem het nieuwe jaar met een zege zou inzetten, had verkeerd gegokt. SV City liet zich voor eigen volk ringeloren door Ardooie. “Ja, het was niet goed”, bekent doelman Jorgen Rogiers. “Normaal, zeker voor eigen volk, moeten we altijd winnen van Ardooie. Maar misschien was de goesting te groot. In ieder geval, in de zone van de waarheid gaven we niet thuis. Zondag op Jong Male is alleen winnen goed genoeg.”

Goede structuur

Jorgen Rogiers heeft ondertussen zijn verbintenis met Wevelgem voor volgend verlengd. “Ik zit hier goed. En tweede doelman Rémi Decavel, waarmee ik een goede band heb, houdt me scherp. En dan is er nog keeperstrainer Patrick Deman die met zijn nodige ervaring ons nog altijd kan beter maken. Wevelgem is een mooie club met een goede structuur. Dit seizoen blijven we onder de verwachtingen, maar ik ben er zeker van dat we volgend seizoen beter zullen scoren. Een prijs zit er momenteel niet meer in. Tenzij we in de derde periode nog eens uit onze krammen zouden schieten. Als we top zijn, kunnen we nochtans de beste ploegen aan. Dat hebben we ondertussen bewezen toen we als eerste leider Rumbeke over onze knie legden. Ik wil niet naar excuses zoeken, maar het uitvallen van enkele sterkhouders heeft ons dit seizoen ook al meerdere punten gekost.”

KV Kortrijk

Jorgen Rogiers pakte zijn eerste ballen bij RC Harelbeke. “Het was ex-doelman Patrick Himpe die me destijds als jonge gast binnenloodste bij KV Kortrijk”, besluit de Wevelgemse goalie. “Ik bracht het bij KVK tot derde doelman. Mogelijk zat er zelfs meer in. Maar mijn studies handelswetenschappen kregen de voorkeur. Ook bij Mandel heb ik nog gespeeld. Uiteindelijk heb ik lang bij Deerlijk onder de lat gestaan. Ondertussen doen die hun ding in vierde provinciale. De jongste jaren hebben reeds heel wat ploegen uit financiële overwegingen een grote stap achteruit moeten zetten. Maar niet Wevelgem.” (Fonzie)

Zondag 26 januari 15 uur: Jong Male – SV Wevelgem City