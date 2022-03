Supporters van KSV Rumbeke (1): Peter en Kurt Maddens: “Groot deel van ons leven”

Wie over KSV Rumbeke spreekt, spreekt in één adem ook over de broers Peter en Kurt Maddens. Vurige supporters noemen ze zichzelf niet, wel ‘stille’ genieters van de vele mooie momenten bij de blauw-witte voetbalfamilie.

“Mijn Rumbeeks verhaal is begonnen in 1982”, herinnert de 50-jarige Peter Maddens. “Ik begon toen als miniem bij Essevee. Uiteindelijk ben ik na een actieve carrière van 14 jaar gestopt met een kampioenstitel bij de reserven. Een noodgedwongen beslissing en dat door een hardnekkige knieblessure. Het waren mooie momenten waarbij ik jongens als Stefaan Bouckaert, Gio Six en Jurgen Vandamme beter leerde kennen. Toen mijn jongere broer Kurt zijn eerste voetbalschoenen aantrok bij de miniemen, werd ik van zijn ploeg ploegafgevaardigde. Nu 29 jaar later ben ik dat nog steeds. In die periode is Rumbeke en blauw en wit een deel van mijn leven geworden. Alhoewel, tijdens de week zien ze mij niet zo vaak op het Sportpark. Alleen in de voorbereiding durf ik wel eens een training meepikken van onze eerste ploeg heren, maar dan moet dit combineerbaar zijn met mijn werk. In het weekend liggen de kaarten anders. Dan ben ik meer hier dan thuis. Mijn weekend begint op vrijdagavond met het volgen van de wedstrijd van de beloften. Zaterdag pik ik deze mee van de U17 of U21 om op zondag dan de matchen van de heren en dames eerste elftal bij te wonen. Van deze lichtingen mis ik maar heel zelden een wedstrijd, alleen bij ziekte en dat ben ik maar zelden.”

Websitebeheerder

Zijn 41-jarige broer Kurt startte ook als jeugdspeler bij KSV Rumbeke. “Laat ons zeggen dat ik één van de eerste duiveltjes ben van Essevee. Deze werking startte eind de jaren tachtig onder leiding van Freddy Deleye en Erik Deceuninck. Sindsdien kende de jeugdwerking een serieuze boost tot nu reeds meer dan 20 jeugdploegen. Zelf ben ik na een meningsverschil met de toenmalige coach als scholier gestopt. Ik ben wel de vereniging trouw gebleven als jeugdarbiter en later ploegafgevaardigde. Ik heb zowat alle jeugdploegen van klein naar groot gevolgd tot nu bij de beloften. Sinds een tiental jaar ben ik ook tornooiverantwoordelijke en websitebeheerder. Mede daardoor ben ik hier toch regelmatig op de club”, lacht Kurt. “Tot eigenlijk redelijk veel. Laat ons zeggen dat een groot deel van mijn vrije tijd in het teken staat van KSV Rumbeke. Ik mis heel weinig wedstrijden van jeugd tot eerste ploeg, al is het maar om een matchverslag te maken voor de site, die door kenners wordt uitgeroepen als de mooiste in het provinciaal voetbal. Als je dergelijke dingen hoort, dan doet dit toch deugd.” Hoe zien jullie de toekomst van de vereniging? “Ik denk dat we als vereniging sportief zeker op ons hoogtepunt zitten”, klinkt het in koor. “Eerste provinciale is een heel mooie reeks, hopelijk kunnen straks nog enkele regionale ploegen deze reeks vervoegen, zodat we nog meer derby’s krijgen. Dat is nog altijd iets speciaals. Ondertussen gaan wij als de broers Maddens nog hopelijk lange tijd door, als de gezondheid dat natuurlijk toelaat.” (SB)