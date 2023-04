Stijn Seys wil behoud met KSK Oostnieuwkerke verzekeren: “We hebben het lot in eigen handen”

De weken van de waarheid breken aan voor KSK Oostnieuwkerke. Wil het straks overleven in eerste provinciale, dan moet het team van Romain Haghedooren de komende weken nog enkele punten halen, te beginnen nu zaterdag al op het veld van rechtstreeks concurrent Zedelgem.

Dat beseft ook de 40-jarige assistent-coach Stijn Seys. “Vorige week zijn we op een heel sterk White Star Lauwe gebotst die ons vooral in de eerste periode pijn deed. Het klinkt misschien raar, maar het was net na rust dat hun twee doelpunten vielen. Achteraf waren we het allemaal eens dat je niet tegen dergelijke ploegen punten moet halen.

“Nu breken veel belangrijkere matchen aan, met Zedelgem als eerste tegenstander. Zij tellen in de rangschikking maar één puntje meer, waardoor we bij winst haasje over kunnen doen. Dat is ook onze betrachting, want nu we bijna op ons sterkst zijn, is het zeker een ploeg binnen onze mogelijkheden. Eigenlijk moeten we van niemand echt schrik hebben als Romain op elke kernspeler kan rekenen.”

Je zal wel tegenover een heel gemotiveerde tegenstander staan, die net een oplawaai kreeg van Blankenberge (6-1). “We beseffen dat het geen hapklare brok zal worden, maar rekenen toch op winst, zodat we in de resterende matchen tegen onder meer Veurne en Jabbeke volledig het behoud kunnen realiseren. Het lot hebben we dus in eigen handen en echt iedereen wil ook in eerste blijven.”

Toekomstmuziek

Stijn start straks aan zijn vierde seizoen als hulptrainer bij KSKO. “In die periode heb ik al veel bijgeleerd van achtereenvolgens Johnny Nierynck en nu Romain. Ik voel me echt goed in die rol en ga zeker eerst nog enkele jaartjes meedraaien zo, om misschien later toch ergens hoofdcoach te worden, maar voor nu is dit nog toekomstmuziek”, besluit Stijn.

(SBR)

Zaterdag 1 april om 19 uur: Zedelgem – Oostnieuwkerke