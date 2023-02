Steven Van den Wittenboer (KSV Veurne – 1): “Efficiëntie moet hoger als we uit de gevarenzone willen”

De weken van de waarheid staan voor de deur bij KSV Veurne. Zaterdag komt titelkandidaat SC Blankenberge op bezoek. “Hopelijk kunnen we makkelijker tot scoren komen”, legt Steven Van den Wittenboer het pijnpunt van de voorbije weken bloot.

KSV Veurne kende een moeilijk 2023 tot nu toe. Net voor het voetbalvrije weekend pakte het wel nog een broodnodige zege in Heestert. De 0-1-zege waren de eerste punten op verplaatsing. Zaterdag komen de kustjongens van Blankenberge naar het Will Tura Sportpark. “Thuis kunnen we altijd iets meer”, zegt Steven Van den Wittenboer. “Onze vorige drie thuismatchen speelden we tegen de top drie WS Lauwe, Boezinge en Wevelgem, en nu treffen we de vierde. In de vorige drie matchen verloren we telkens nipt maar konden we wel onze voet naast die ploegen zetten. Alleen offensief is het soms moeilijk. Met het vertrek van Verdonck, Craeye en Sarrazyn, speelden we veel aanvallend rendement kwijt. De nieuwe jongens doen uiteraard hun uiterste best, maar we moeten dringend meer scoren. Enkel rode lantaarn Jabbeke scoorde minder dit seizoen.”

Nieuwe positie

In Blankenberge verloor Veurne met 2-0. “We speelden in de aanvangsfase goed mee, maar uiteindelijk was 2-0 een correcte uitslag. Zaterdag willen we een eerste stap zetten om uit deze gevaarlijke zone te komen. Daarbij zal ook de portie geluk eens aan onze kant mogen staan”, aldus de 32-jarige vastgoedmakelaar die in Veurne woont en nu drie jaar actief is bij KSV Veurne. “Na enkele jaren centraal achterin sta ik dit seizoen op de zes. Ik maak deel uit van een hele toffe bende. Ook volgend seizoen maak ik deel uit van de club en hopelijk spelen we dan weer in eerste. Als voetballer wil je zo hoog mogelijk kunnen spelen”, zegt Steven Van den Wittenboer, die over zijn eigen seizoen niet zo tevreden is. “Het loopt wat minder gesmeerd nadat ik wat te kampen had met kleinere blessures. Vorig jaar speelde ik veel beter en stabieler”, besluit hij. (API)

Zaterdag 25 februari om 19.30 uur: KSV Veurne SC Blankenberge.